به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس نژاد، با اشاره به هشدار صادرشده از سوی اداره‌کل هواشناسی، از احتمال کاهش کیفیت هوا و افزایش غلظت ذرات معلق از روز پنج شنبه ۱۱ تیرماه تا روز جمعه ۱۲ تیرماه خبر داد و گفت: شهروندان، به‌ ویژه افراد دارای شرایط حساس توصیه های بهداشتی را رعایت کنند.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ماسک‌ های مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط عموم مردم و به‌ خصوص گروه‌ های حساس شامل کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی، زنان باردار و همچنین شاغلان راهور، نیروهای شهرداری و سایر افراد دارای مواجهه بالا با آلودگی هوا، خواستار رعایت اصول خودمراقبتی شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌ زیست استان تهران از شهروندان خواست با پرهیز از هرگونه فعالیت افزایش‌ دهنده آلودگی هوا، مانند روشن‌ کردن آتش یا استفاده غیرضروری از خودروهای شخصی، در بهبود کیفیت هوای پایتخت مشارکت کنند.