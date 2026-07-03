هوای کهگیلویه در وضعیت ناسالم قرار گرفت؛افراد ناسالم در خطر

رحمت‌الله جهانشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین داده‌های ایستگاه‌های پایش کیفی هوا، تمامی شهرستان‌های استان از هوای پاک برخوردار هستند، اما شهرستان کهگیلویه با ثبت شاخص ۱۵۲ میکروگرم بر مترمکعب در وضعیت «ناسالم» قرار دارد.

وی با اشاره به استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست برای سنجش کیفیت هوا افزود: بر اساس شاخص کیفیت هوا، اعداد بین صفر تا ۵۰ در وضعیت «پاک»، ۵۱ تا ۱۰۰ «قابل قبول»، ۱۰۱ تا ۱۵۰ «ناسالم برای گروه‌های حساس»، ۱۵۱ تا ۲۰۰ «ناسالم»، ۲۰۱ تا ۳۰۰ «بسیار ناسالم» و بالاتر از ۳۰۰ در وضعیت «بحرانی» قرار می‌گیرد.

جهانشاهی با توصیه به شهروندان، به‌ویژه سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و تنفسی و زنان باردار، گفت: افراد حساس تا حد امکان از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و فعالیت‌های ورزشی و حضور طولانی‌مدت در محیط بیرون را کاهش دهند.

معاون محیط زیست اداره‌کل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد، علت اصلی افزایش شاخص آلودگی هوا در شهرستان کهگیلویه را ورود توده‌های گرد و غبار و شرایط جوی عنوان کرد و افزود: پایش مستمر کیفیت هوا در شهرهای مختلف استان ادامه دارد و نتایج به صورت روزانه اطلاع‌رسانی می‌شود.