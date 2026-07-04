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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۷:۳۰

پایداری جو گلستان تا پایان هفته؛افزایش دما و بارش‌ پراکنده در ارتفاعات

پایداری جو گلستان تا پایان هفته؛افزایش دما و بارش‌ پراکنده در ارتفاعات

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به پایداری نسبی شرایط جوی استان تا یک هفته آینده، گفت: بارش مؤثری در گلستان پیش‌بینی نمی‌شود.

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، تا یک هفته آینده جو استان گلستان عمدتاً پایدار خواهد بود و در این مدت بارش مؤثری برای سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود.

وی افزود: با این حال، به دلیل عبور امواج کم‌دامنه از منطقه، طی روزهای شنبه و یکشنبه به‌ویژه در ساعات عصر و شب، افزایش ابر و وقوع بارش‌های پراکنده در نواحی کوهپایه‌ای و کوهستانی دور از انتظار نخواهد بود.

کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: همچنین در این بازه زمانی، در برخی مناطق مستعد استان احتمال وقوع پدیده گرد و غبار نیز وجود دارد و شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس، باید توصیه‌های بهداشتی را مدنظر قرار دهند.

معقولی با اشاره به تغییرات دمایی استان گفت: دمای هوا طی امروز شنبه روند افزایشی خواهد داشت، اما از روز یکشنبه با نفوذ جریانات خنک‌تر، دمای هوا در سطح استان بین دو تا چهار درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یابد.

کد مطلب 6878653

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