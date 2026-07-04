پایداری جو گلستان تا پایان هفته؛افزایش دما و بارش‌ پراکنده در ارتفاعات

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین الگوهای پیشیابی هواشناسی، تا یک هفته آینده جو استان گلستان عمدتاً پایدار خواهد بود و در این مدت بارش مؤثری برای سطح استان پیشبینی نمیشود.
وی افزود: با این حال، به دلیل عبور امواج کمدامنه از منطقه، طی روزهای شنبه و یکشنبه بهویژه در ساعات عصر و شب، افزایش ابر و وقوع بارشهای پراکنده در نواحی کوهپایهای و کوهستانی دور از انتظار نخواهد بود.
کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: همچنین در این بازه زمانی، در برخی مناطق مستعد استان احتمال وقوع پدیده گرد و غبار نیز وجود دارد و شهروندان، بهویژه گروههای حساس، باید توصیههای بهداشتی را مدنظر قرار دهند.
معقولی با اشاره به تغییرات دمایی استان گفت: دمای هوا طی امروز شنبه روند افزایشی خواهد داشت، اما از روز یکشنبه با نفوذ جریانات خنکتر، دمای هوا در سطح استان بین دو تا چهار درجه سانتیگراد کاهش مییابد.
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