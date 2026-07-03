بسیج هیات رزمندگان اسلام برای خدمت رسانی به بدرقه کنندگان امام شهید

نادر ادیبی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این خدمات رسانی از پذیرایی تا اسکان شبانه را شامل می شود، افزود: هیات رزمندگان استان توان خود را برای ارایه خدمت در ۱۶ نقطه البرز به کار گرفته است.

وی اظهار داشت: این نقاط شامل هیات های رزمندگان انصارالامام کرج، فاطمیون غرب کرج، محبان الحسین شمال کرج، محبان الرضا (ع)، مسجد غدیریه نظرآباد، مصلاهای چهارباغ، ماهدشت، مهرشهر، کمالشهر، مهدیه محمدشهر و حسینیه محله صیادیه اشتهارد است.

وی گفت: همچنین در شهرستان طالقان هیات رزمندگان در حسینیه موسی بن جعفر (ع)، حسینیه چهارده معصوم (ع)، حسینیه امام حسین (ع)، حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) و حسینیه امام حسین (ع) خدمات رسانی می کند.

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دیبی افزود: در مجموع در این نقاط ظرفیت پذیرش بیش از ۵ هزار زائر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی وجود دارد.

وی یادآور شد: در تمام هیئات ایستگاه صلواتی نیز دایر است.