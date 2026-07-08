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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰

خدمات کمیته امداد دقیق، هدفمند و مبتنی بر بانک اطلاعاتی به‌روز باشد

خدمات کمیته امداد دقیق، هدفمند و مبتنی بر بانک اطلاعاتی به‌روز باشد

یزد- رئیس کل دادگستری استان یزد با تأکید بر نقش راهبردی کمیته امداد امام خمینی(ره) در محرومیت‌زدایی، خواستار به‌روزرسانی مستمر بانک اطلاعاتی مددجویان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین طهماسبی در نشست با مدیرکل و جمعی از معاونان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان، ضمن تبیین تاریخچه این نهاد، کمیته امداد را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی و برکات وجودی امام راحل (ره) در حوزه محرومیت‌زدایی دانست و بر ضرورت تبیین خدمات نظام جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته برای افکار عمومی تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط دشوار کشور در سال‌های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: در ابتدای انقلاب، بخش‌هایی از کشور با محرومیت‌های گسترده مواجه بودند و بسیاری از مناطق حتی از امکانات اولیه زندگی نیز بی‌بهره بودند.

طهماسبی گفت: باید برای جامعه تبیین شود که جمهوری اسلامی کشور را در چه شرایطی تحویل گرفت و امروز پس از نزدیک به پنج دهه، با وجود همه تحریم ها و کارشکنی های دشمنان و اعدای داخلی آنها چه دستاوردهایی در عرصه خدمت‌رسانی و توسعه حاصل شده است.

رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: اطلاع‌رسانی صحیح و مستند درباره اقدامات نظام، به‌ویژه خدمات نهادهایی که مأموریت محرومیت‌زدایی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را بر عهده دارند، موجب افزایش امید اجتماعی و قدردانی مردم از خدمات ارائه‌شده خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت به‌روزرسانی مستمر بانک اطلاعاتی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) با همکاری دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد و گفت: این اقدام زمینه ارائه عادلانه خدمات و هدایت امکانات به سمت افراد واقعاً نیازمند را فراهم می‌کند و از هدررفت منابع جلوگیری خواهد کرد.

طهماسبی با اشاره به جایگاه ویژه کمیته امداد به دلیل انتساب آن به حضرت امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: این نام، مسئولیت خدمتگزاران این نهاد را دوچندان می‌کند و انتظار می‌رود با ارائه خدمات شایسته، دقیق و کرامت‌محور، ضمن کاهش نارضایتی‌ها، رضایت حداکثری جامعه هدف جلب شود.

کد مطلب 6882311

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