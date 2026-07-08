به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین طهماسبی در نشست با مدیرکل و جمعی از معاونان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان، ضمن تبیین تاریخچه این نهاد، کمیته امداد را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی و برکات وجودی امام راحل (ره) در حوزه محرومیت‌زدایی دانست و بر ضرورت تبیین خدمات نظام جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته برای افکار عمومی تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط دشوار کشور در سال‌های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: در ابتدای انقلاب، بخش‌هایی از کشور با محرومیت‌های گسترده مواجه بودند و بسیاری از مناطق حتی از امکانات اولیه زندگی نیز بی‌بهره بودند.

طهماسبی گفت: باید برای جامعه تبیین شود که جمهوری اسلامی کشور را در چه شرایطی تحویل گرفت و امروز پس از نزدیک به پنج دهه، با وجود همه تحریم ها و کارشکنی های دشمنان و اعدای داخلی آنها چه دستاوردهایی در عرصه خدمت‌رسانی و توسعه حاصل شده است.

رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: اطلاع‌رسانی صحیح و مستند درباره اقدامات نظام، به‌ویژه خدمات نهادهایی که مأموریت محرومیت‌زدایی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را بر عهده دارند، موجب افزایش امید اجتماعی و قدردانی مردم از خدمات ارائه‌شده خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت به‌روزرسانی مستمر بانک اطلاعاتی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) با همکاری دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد و گفت: این اقدام زمینه ارائه عادلانه خدمات و هدایت امکانات به سمت افراد واقعاً نیازمند را فراهم می‌کند و از هدررفت منابع جلوگیری خواهد کرد.

طهماسبی با اشاره به جایگاه ویژه کمیته امداد به دلیل انتساب آن به حضرت امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: این نام، مسئولیت خدمتگزاران این نهاد را دوچندان می‌کند و انتظار می‌رود با ارائه خدمات شایسته، دقیق و کرامت‌محور، ضمن کاهش نارضایتی‌ها، رضایت حداکثری جامعه هدف جلب شود.