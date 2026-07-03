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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲

بیانیه مهم نیروهای مسلح یمن

بیانیه مهم نیروهای مسلح یمن

منابع خبری اعلام کردند که نیروهای مسلح یمن بیانیه مهمی تا دقایقی دیگر منتشر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع خبری اعلام کردند که نیروهای مسلح یمن بیانیه مهمی تا دقایقی دیگر منتشر می‌کند.

این بیانیه قرار است که ساعت ۱۸ عصر به وقت صنعاء (۱۸:۳۰ به وقت تهران) صادر شود.

جزئیات بیشتری مخابره نشده است.

کد مطلب 6878386

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