بیانیه مهم نیروهای مسلح یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع خبری اعلام کردند که نیروهای مسلح یمن بیانیه مهمی تا دقایقی دیگر منتشر می‌کند.

این بیانیه قرار است که ساعت ۱۸ عصر به وقت صنعاء (۱۸:۳۰ به وقت تهران) صادر شود.

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