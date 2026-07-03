به گزارش خبرنگار مهر، صد و بیست و پنجمین اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» شامگاه جمعه ۱۲ تیرماه در قالب هفته هجدهم این رویداد، با حضور اقشار مختلف مردم در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.
این مراسم از ساعت ۲۱ آغاز میشود و شرکتکنندگان از پارک معلم به سمت چهارراه امیرکبیر حرکت خواهند کرد.
همچنین در جریان این اجتماع، آیین تشییع پیکر شهید «محسن چهری» از شهدای سرافراز فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با حضور مردم و مسئولان برگزار میشود.
بر اساس برنامهریزی انجام شده، در پایان این مراسم، نماز استغاثه به محضر حضرت ولیعصر (عج) نیز با حضور شرکتکنندگان اقامه خواهد شد.
اجتماع «نحن المنتقمون» با هدف گرامیداشت یاد شهدا، تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی و محکومیت جنایات دشمنان برگزار میشود و از عموم مردم برای حضور در این مراسم دعوت شده است.
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