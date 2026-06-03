حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری نود و پنجمین اجتماع مردمی «نحن المنتقمون» در کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این اجتماع شامگاه چهارشنبه ۱۳ خردادماه با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.



وی افزود: اجتماع این هفته «نحن المنتقمون» به نام و یاد هشت شهید مدافع امنیت مزین شده و شرکت‌کنندگان یاد و خاطره این شهدای والامقام را گرامی خواهند داشت.



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به جایگاه شهدای امنیت در حفظ آرامش و اقتدار کشور تصریح کرد: شهدا با ایثار و جانفشانی خود امنیت پایدار را برای جامعه به ارمغان آوردند و زنده نگه داشتن یاد آنان وظیفه‌ای همگانی است.



عبدی خاطرنشان کرد: شهیدان علی کرمی، احمد عسکری، مسعود فرشچی، مرتضی میرزایی، فرمان کولیوند، بهزاد قاسمی، مهدی آذرکفی و جعفر اسکندری هشت شهید مدافع امنیتی هستند که این اجتماع به نام آنان مزین شده است.



وی ادامه داد: برگزاری این برنامه‌ها فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و پاسداشت امنیت و آرامش کشور است.



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با دعوت از مردم برای حضور در این مراسم گفت: اجتماع «نحن المنتقمون» به عنوان یکی از برنامه‌های مستمر مردمی در استان، همواره با استقبال اقشار مختلف همراه بوده و نقش مهمی در تقویت همبستگی اجتماعی و انقلابی ایفا کرده است.



عبدی در پایان تأکید کرد: پاسداشت یاد شهدا و انتقال فرهنگ ایثار به نسل‌های آینده از مهم‌ترین اهداف این اجتماعات مردمی است و امیدواریم این مسیر با مشارکت گسترده مردم ادامه یابد.