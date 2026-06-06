حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری نودوهشتمین اجتماع مردمی «نحن المنتقمون» در کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این اجتماع شامگاه شنبه ۱۶ خردادماه با حضور اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.



وی افزود: نودوهشتمین اجتماع «نحن المنتقمون» به یاد و نام هشت شهید مدافع امنیت استان برگزار می‌شود تا یاد و خاطره این شهیدان والامقام گرامی داشته شود.



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: شهیدان جواد زنگنه، مهرعلی امینی، میرزا آقاحسینی، علی احمدی، علی‌اصغر جوادیان، علیرضا کهریزی، جمشید ستاره و جمال جعفری‌فرد شهدایی هستند که این اجتماع به نام آنان مزین شده است.



حجت‌الاسلام عبدی با اشاره به جایگاه شهدای مدافع امنیت در حفظ آرامش و امنیت کشور گفت: پاسداشت یاد شهدا و تبیین مسیر و آرمان‌های آنان از اهداف مهم برگزاری این اجتماعات مردمی است.



وی خاطرنشان کرد: برنامه «نحن المنتقمون» با حضور گسترده مردم و با محوریت زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت به صورت مستمر در کرمانشاه برگزار می‌شود.



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در پایان از مردم دعوت کرد با حضور در این اجتماع، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بار دیگر بر تداوم راه شهیدان و ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کنند.