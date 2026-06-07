به گزارش خبرنگار مهر، نود و نهمین اجتماع «نحن منتقمون» شامگاه یکشنبه ۱۷ خردادماه با حضور اقشار مختلف مردم در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این اجتماع مردمی با هدف اعلام حمایت از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، لبیک به فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی و تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی برنامه‌ریزی شده است.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، شرکت‌کنندگان در این مراسم از ساعت ۲۱ در میدان مرکزی کرمانشاه گردهم خواهند آمد و سپس مسیر تعیین شده را تا چهارراه نوبهار طی خواهند کرد.

این اجتماع در ادامه سلسله برنامه‌های مردمی «نحن منتقمون» برگزار می‌شود و بستری برای اعلام همبستگی عمومی با مدافعان امنیت و اقتدار کشور خواهد بود.

برگزارکنندگان از عموم مردم ولایت‌مدار و انقلابی کرمانشاه دعوت کرده‌اند با حضور در این مراسم، حمایت خود را از نیروهای مسلح و ارزش‌های انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند.