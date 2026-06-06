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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۸

نود و هشتمین اجتماع «نحن المنتقمون» امشب برگزار می‌شود

نود و هشتمین اجتماع «نحن المنتقمون» امشب برگزار می‌شود

کرمانشاه - نودوهشتمین اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» شامگاه شنبه با حضور اقشار مختلف مردم در شهر کرمانشاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نودوهشتمین اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» در ادامه سلسله برنامه‌های هفتگی این حرکت مردمی، شامگاه شنبه ۱۶ خردادماه در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این اجتماع با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های شهدا، جوانان و فعالان فرهنگی در راستای پاسداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با ارزش‌های دینی و ملی برگزار می‌شود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، شرکت‌کنندگان ساعت ۲۱ در بلوار طاق‌بستان، مقابل حوزه علمیه گردهم خواهند آمد و مسیر تعیین شده را تا بریدگی مرادحاصل طی می‌کنند.

اجتماع «نحن المنتقمون» طی هفته‌های گذشته با استقبال گسترده مردم کرمانشاه همراه بوده و به عنوان یکی از برنامه‌های مستمر مردمی در استان برگزار می‌شود.

برگزارکنندگان این مراسم از عموم مردم دعوت کرده‌اند با حضور در این اجتماع، در برنامه‌های پیش‌بینی شده مشارکت کرده و همراه این حرکت مردمی باشند.

کد مطلب 6852149

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