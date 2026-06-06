به گزارش خبرنگار مهر، نودوهشتمین اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» در ادامه سلسله برنامه‌های هفتگی این حرکت مردمی، شامگاه شنبه ۱۶ خردادماه در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.



این اجتماع با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های شهدا، جوانان و فعالان فرهنگی در راستای پاسداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با ارزش‌های دینی و ملی برگزار می‌شود.



بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، شرکت‌کنندگان ساعت ۲۱ در بلوار طاق‌بستان، مقابل حوزه علمیه گردهم خواهند آمد و مسیر تعیین شده را تا بریدگی مرادحاصل طی می‌کنند.



اجتماع «نحن المنتقمون» طی هفته‌های گذشته با استقبال گسترده مردم کرمانشاه همراه بوده و به عنوان یکی از برنامه‌های مستمر مردمی در استان برگزار می‌شود.



برگزارکنندگان این مراسم از عموم مردم دعوت کرده‌اند با حضور در این اجتماع، در برنامه‌های پیش‌بینی شده مشارکت کرده و همراه این حرکت مردمی باشند.