به گزارش خبرنگار مهر، صد و بیست و ششمین اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» همزمان با ایام وداع با رهبر شهید، شامگاه شنبه ۱۳ تیرماه در شهر کرمانشاه برگزار می‌شود.

این مراسم از ساعت ۲۱ آغاز خواهد شد و شرکت‌کنندگان از میدان مرکزی به سمت چهارراه نوبهار راهپیمایی و اجتماع خواهند داشت.

برگزارکنندگان این برنامه اعلام کرده‌اند که اجتماع «نحن المنتقمون» با هدف تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید برگزار می‌شود.

این مراسم در ادامه سلسله اجتماعات مردمی «نحن المنتقمون» در کرمانشاه برگزار شده و انتظار می‌رود اقشار مختلف مردم در آن حضور یابند.