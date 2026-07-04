به گزارش خبرنگار مهر، صد و بیست و ششمین اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» همزمان با ایام وداع با رهبر شهید، شامگاه شنبه ۱۳ تیرماه در شهر کرمانشاه برگزار میشود.
این مراسم از ساعت ۲۱ آغاز خواهد شد و شرکتکنندگان از میدان مرکزی به سمت چهارراه نوبهار راهپیمایی و اجتماع خواهند داشت.
برگزارکنندگان این برنامه اعلام کردهاند که اجتماع «نحن المنتقمون» با هدف تجدید عهد با آرمانهای انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید برگزار میشود.
این مراسم در ادامه سلسله اجتماعات مردمی «نحن المنتقمون» در کرمانشاه برگزار شده و انتظار میرود اقشار مختلف مردم در آن حضور یابند.
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