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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۷

آماده‌باش شبانه‌روزی راهداری خراسان جنوبی برای خدمت به زائران مشهد

آماده‌باش شبانه‌روزی راهداری خراسان جنوبی برای خدمت به زائران مشهد

بیرجند- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی از آماده‌باش کامل ناوگان و نیروهای راهداری استان برای خدمت‌رسانی به زائران مشهد مقدس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جلال‌زاده صبح سه‌شنبه در گفتگو با رسانه‌ها برای خدمت‌رسانی به زائران مشهد مقدس خبر داد و گفت: تمامی ظرفیت‌های راهداری و حمل‌ونقل عمومی استان برای تسهیل سفر زائران به کار گرفته شده است.

وی اظهار کرد: کمیته حمل‌ونقل ستاد برنامه‌ریزی و هماهنگی بدرقه رهبر شهید، برنامه‌ریزی‌های لازم را در دو حوزه ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی و مدیریت حمل‌ونقل عمومی انجام داده تا زائران با امنیت و آرامش تردد کنند.

جلال‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده در محورهای استان افزود: خط‌کشی راه‌ها، به‌روزرسانی علائم و تابلوهای جاده‌ای، رفع نواقص مسیرها و آماده‌سازی مجتمع‌های خدماتی رفاهی، راهدارخانه‌ها و نمازخانه‌های بین‌راهی برای خدمت‌رسانی به زائران انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با بیان اینکه استان به‌عنوان معین خراسان رضوی در خدمت‌رسانی به زائران مشارکت دارد، گفت: پیش‌فروش بلیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی از هفته گذشته آغاز شده و با افزایش تقاضا برای سفر به مشهد مقدس، ناوگان استان به‌صورت ۲۴ ساعته در آماده‌باش قرار دارد و سرویس‌های فوق‌العاده نیز پیش‌بینی شده است.

جلال‌زاده همچنین از هماهنگی برای انتقال تجهیزات و اقلام مورد نیاز مواکب مستقر در مسیرها و مشهد مقدس خبر داد و افزود: طرح «نذر سفر» نیز با هدف استفاده بهینه از ظرفیت خودروهای شخصی در حال اجرا است و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت امکان، زائران دیگر را نیز همراه خود به مشهد منتقل کنند.

وی تأکید کرد: نظارت مستمر بر محورهای مواصلاتی، مجتمع‌های خدماتی رفاهی و راهدارخانه‌ها ادامه دارد و مجموعه راهداری استان با تمام توان برای ارائه خدمات ایمن و مطلوب به زائران آماده است.

کد مطلب 6881370

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