به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جلال‌زاده صبح سه‌شنبه در گفتگو با رسانه‌ها برای خدمت‌رسانی به زائران مشهد مقدس خبر داد و گفت: تمامی ظرفیت‌های راهداری و حمل‌ونقل عمومی استان برای تسهیل سفر زائران به کار گرفته شده است.

وی اظهار کرد: کمیته حمل‌ونقل ستاد برنامه‌ریزی و هماهنگی بدرقه رهبر شهید، برنامه‌ریزی‌های لازم را در دو حوزه ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی و مدیریت حمل‌ونقل عمومی انجام داده تا زائران با امنیت و آرامش تردد کنند.

جلال‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده در محورهای استان افزود: خط‌کشی راه‌ها، به‌روزرسانی علائم و تابلوهای جاده‌ای، رفع نواقص مسیرها و آماده‌سازی مجتمع‌های خدماتی رفاهی، راهدارخانه‌ها و نمازخانه‌های بین‌راهی برای خدمت‌رسانی به زائران انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با بیان اینکه استان به‌عنوان معین خراسان رضوی در خدمت‌رسانی به زائران مشارکت دارد، گفت: پیش‌فروش بلیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی از هفته گذشته آغاز شده و با افزایش تقاضا برای سفر به مشهد مقدس، ناوگان استان به‌صورت ۲۴ ساعته در آماده‌باش قرار دارد و سرویس‌های فوق‌العاده نیز پیش‌بینی شده است.

جلال‌زاده همچنین از هماهنگی برای انتقال تجهیزات و اقلام مورد نیاز مواکب مستقر در مسیرها و مشهد مقدس خبر داد و افزود: طرح «نذر سفر» نیز با هدف استفاده بهینه از ظرفیت خودروهای شخصی در حال اجرا است و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت امکان، زائران دیگر را نیز همراه خود به مشهد منتقل کنند.

وی تأکید کرد: نظارت مستمر بر محورهای مواصلاتی، مجتمع‌های خدماتی رفاهی و راهدارخانه‌ها ادامه دارد و مجموعه راهداری استان با تمام توان برای ارائه خدمات ایمن و مطلوب به زائران آماده است.