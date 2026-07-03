خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی داشت. هم‌زمان با آغاز مراسم تشییع آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در تهران، رسانه‌های خارجی با انتشار گزارش‌های لحظه‌ای، تصاویر، ویدئوها و تحلیل‌های متعدد، این رویداد را به‌طور گسترده بازتاب دادند و آن را در صدر اخبار بین‌المللی خود قرار دادند.

المسیره نوشت: وداعی که ملت‌ها را گردهم آورد... هیئت‌هایی از ۱۰۰ کشور در مراسم تشییع پیکر شهید خامنه‌ای شرکت کردند.

این رسانه یمنی آورده است: پایتخت ایران، تهران، در وداعی تاریخی با رهبر شهید، سید علی خامنه‌ای، به نقطه کانونی هیئت‌هایی از سراسر جهان و محور مقاومت تبدیل شد. حضور گسترده بین‌المللی و مردمی، این رویداد را رقم زد، صحنه‌ای استثنایی که از مرزهای جغرافیایی و سیاسی فراتر رفت و جایگاه عمیق ایشان را در معادلات منطقه‌ای و جهانی منعکس کرد. شهادت او نشان داد که دوران جدیدی با پایداری و مقاومت فزاینده آغاز شده است.

در گزارش این رسانه یمنی آمده است: این صحنه در حالی رقم زده می شود که متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی به تحرکات خود برای شکستن اراده جمهوری اسلامی و محور مقاومت از طریق حملات و انکارها ادامه می‌دهند. با این حال، واقعیت‌های میدانی و سیاسی نشان می‌دهد که این جنایات تنها عزم نیروهای مقاومت را تقویت کرده و سیاست های تروریستی صهیونیستی تنها در متحد کردن صفوف و تقویت گزینه رویارویی موفق بوده است.

المسیره آورده است: از قلب مراسم رسمی استقبال از جمعیتی که برای وداع با رهبری که شش دهه با طرح‌های صهیونیستی-آمریکایی مقابله کرد، آماده می‌شدند، پیام‌های هیئت‌های بین‌المللی با مواضع رهبری نظامی ایران همسو شد و نشان داد که خون شهید پایمال نخواهد شد، نبرد حقیقت علیه نیروهای سلطه ادامه دارد و پاسخ به جنایات اشغال و تجاوز تا زمان اجرای عدالت ادامه خواهد داشت.

این رسانه یمنی آورده است: تهران شاهد شرکت هیئت‌هایی از نزدیک به صد کشور در مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید، سید علی خامنه‌ای، بود. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، از سران کشورها و هیئت‌های رسمی شرکت‌کننده در مراسم تشییع استقبال کرد. هلال احمر ایران از آمادگی شش میلیون داوطلب را برای ارائه خدمات در طول مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید، در یکی از بزرگترین بسیج‌های سازمانی همراه با مراسم، خبر داده است. هیئتی از یمن به ریاست محمد النعیمی، معاون رئیس شورای عالی سیاسی، و با حضور شمس الدین شرف الدین، مفتی اعظم یمن، و تعدادی از مقامات، برای شرکت در مراسم تشییع جنازه وارد تهران شدند.

النشره لبنان نوشت: شخصیت های رسمی در مراسم تشییع سید علی خامنه ای در تهران شرکت کردند که شامل هیئت هایی از لبنان، عربستان، چین، روسیه و دیگر کشورها هستند.

وب‌سایت شبکه الجزیره انگلیسی نیز از لحظات اولیه آغاز مراسم رسمی تشییع پیکر رهبر شهید، در حال پوشش این مراسم است.

وب‌سایت «روزنامه ایندین اکسپرس» در گزارشی با اشاره به آغاز مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران نوشت که هزاران نفر از مردم، مقامات ارشد، فرماندهان نظامی و هیئت‌های خارجی در این مراسم حضور یافته‌اند.

این روزنامه هندی با بیان اینکه که پیکر رهبر شهید برای ادای احترام عمومی در مصلای امام خمینی(ره) قرار گرفته افزود که مراسم تشییع امروز «آغاز مجموعه‌ای از برنامه‌های چندروزه در شهرهای ایران و عراق است» و مقامات جمهوری اسلامی این مراسم را نمادی از وحدت ملی، تداوم مسیر انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با آرمان‌های نظام می‌دانند.

شبکه المنار در گزارش خود از مراسم به حضور هیئت های خارجی در مراسم وداع با امام شهید، سید علی خامنه ای اشاره کرد.

شبکه تلویزیونی فرانس۲۴ نیز با اقدام به پوشش خبری و بازتاب مراسم وداع رهبر شهید در تیتری نوشت: ایران برای آخرین وداع با آیت الله علی خامنه ای آماده می شود.

تارنمای این رسانه تصویری فرانسوی در بخش دیگری از بازتاب این پوشش خبری نوشت ایران در حالی که برای مراسم تشییع پیکر آیت الله علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب آماده می‌شود، به ایالات متحده و رژیم اسرائیل در مورد هرگونه حمله هشدار داده است.

فرانس ۲۴ افزود: انتظار می‌رود حدود ۱۵ میلیون نفر فقط در تهران برای ادای احترام سه روزه که از روز شنبه آغاز می‌شود، شرکت کنند.

رسانه لبنانی المیادین نیز در گزارش خود به حضور هیئت های خارجی در این مراسم اشاره کرده است.

خبرگزاری آناتولی، شبکه TRT، روزنامه‌های سراسری و رسانه‌های اینترنتی ترکیه، با تمرکز بر حضور رؤسای کشورها و هیئت‌های بلندپایه خارجی، این مراسم را یکی از مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و دیپلماتیک منطقه توصیف کردند.

بخش قابل توجهی از تحلیل‌های منتشرشده در رسانه‌های ترکیه نیز به پیامدهای منطقه‌ای این مراسم، آینده روابط ایران با کشورهای همسایه و تأثیر آن بر تحولات خاورمیانه اختصاص داشت.

هم‌زمان، تصاویر و اخبار مربوط به مراسم در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های ترکیه نیز به‌طور گسترده بازنشر شد و بسیاری از رسانه‌ها پوشش زنده و لحظه‌به‌لحظه این رویداد را در دستور کار خود قرار دادند.

العهد لبنان نیز در حال پوشش مراسم تشییع امام مستضعفین است.

روزنامه گاردین در گزارشی تفصیلی از آماده‌سازی‌ها برای برگزاری باشکوه مراسم وداع با رهبر شهید در ایران و عراق نوشت که مراسم تشییع شش‌روزه رهبر شهید انقلاب اسلامی از روز جمعه آغاز شده و انتظار می‌رود میلیون‌ها نفر در این مراسم شرکت کنند.

به نوشته گاردین مراسم وداع با رهبر شهید ایران به گونه‌ای طراحی شده است که نمایشی باشکوه از سوگواری ملی، اقتدار، روحیه مقاومت و انسجام اجتماعی ایران باشد.

گاردین گزارش داد که از روز پنجشنبه هزاران نفر از عزاداران با در دست داشتن پرچم و وسایل سفر راهی تهران شده بودند. خیابان‌های پایتخت با پرچم‌ها و بنرهایی با نماد «مشت سرخ» و شعار «باید برخیزیم» آذین شده و برای زائران اقامتگاه‌های ویژه‌ای تدارک دیده شده بود. همچنین در میدان انقلاب سازه بزرگی از نماد «مشت گره‌کرده» نصب شد.

تارنمای شبکه خبری سی ان ان در با اختصاص خبر مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در تیتری نوشت: در حالی که ایران برای ایام تشییع آماده می‌شود، تابوت رهبر معظم انقلاب به نمایش گذاشته شد.

تارنمای این رسانه تصویری آمریکایی نوشت: تابوت‌ حاوی پیکر آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر (شهید) ، پیش از مراسم تشییع در تهران به نمایش گذاشته که انتظار می‌رود میلیون‌ها نفر بین ۴ تا ۹ ژوئیه (۱۳ تا ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵) در آن شرکت کنند.

«خبرگزاری اینترفکس» نیز با انعکاس ابعاد امنیتی و مردمی مراسم، نوشت: آیین وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران هم‌زمان با اجرای گسترده‌ترین تدابیر امنیتی در حال برگزاری است.

این خبرگزاری همچنین به فراخوان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای حضور گسترده مردم، آمادگی کامل نیروهای مسلح و ادامه مراسم در نجف، کربلا و مشهد اشاره کرده است.

خبرگزاری رویترز در گزارشی خبری ضمن اشاره به اغاز رسمی مراسم چند روزه تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب و حضور گسترده مقامات و سران کشورهای خارجی در این مراسم، برنامه‌ها و تمهیدات لازم ایران برای برگزاری شکوهمند وداع با رهبر شهید را تشریح کرد.

در بخشی از این گزارش رویترز نوشت که شهادت آیت‌الله خامنه‌ای در پی حمله دشمن « در چارچوب یک سنت قدرتمند شیعی از شهادت و سوگواری قرار می‌گیرد؛ سنتی که در آن دسته‌های عزادار با سینه‌زنی و زنجیرزنی سوگواری می‌کنند.

به نوشته رویترز«این نمادپردازی پرقدرت از زمان شهادت رهبر ایران، در پرچم‌های مشکی مراسم عزاداری که بر فراز خیابان‌های شهر آویخته شده‌اند، به‌وضوح دیده می‌شود؛ پرچم‌هایی که به شهادت امام سوم شیعیان، حسین بن علی اشاره دارند.»

خبرگزاری شینهوا در گزارشی با اشاره به آغاز مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران نوشت: این مراسم روز جمعه با حضور گسترده مردم و هیئت‌های بلندپایه خارجی در مصلای امام خمینی(ره) برگزار شد. به نوشته شینهوا، جمعیت انبوهی از مردم از ساعات اولیه صبح در محل برگزاری مراسم حاضر شدند و با رهبر فقید انقلاب اسلامی وداع کردند.

این گزارش می‌افزاید که مقام‌ها و نمایندگانی از بیش از ۱۰۰ کشور جهان در این مراسم حضور یافته‌اند. در میان مهمانان خارجی، رؤسای کشورها، رؤسای مجالس، وزیران امور خارجه، فرستادگان ویژه دولت‌ها و شخصیت‌های سیاسی از مناطق مختلف جهان دیده می‌شوند که برای ادای احترام به تهران سفر کرده‌اند.

شینهوا به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، این مراسم را رویدادی تاریخی و مهم توصیف کرده و نوشته است که حضور گسترده هیئت‌های خارجی، بازتاب جایگاه بین‌المللی رهبر شهید انقلاب اسلامی و اهمیت این مراسم در سطح جهانی است.

در ادامه این گزارش آمده است که برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم، برخی اماکن عمومی تهران به‌طور موقت تعطیل شده و تدابیر ویژه‌ای برای مدیریت حضور گسترده مردم و مهمانان خارجی در نظر گرفته شده است.

بعضی رسانه‌های چین نیز این مراسم را نمادی از انسجام و قدرت جمهوری اسلامی ایران توصیف کردند و برخی هم آن را یکی از مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و مذهبی سال در منطقه دانستند.

تارنمای سی جی تی ان وابسته به رادیو و تلویزیون مرکزی چین، مراسم تشییع را یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ جمهوری اسلامی توصیف کرده که با حضور گسترده مردم، شخصیت‌های مذهبی و هیئت‌های خارجی، برگزار می‌شود.

چاینا دیلی و گلوبال تایمز هم به حضور مقامات و فرستادگان بیش از ۳۰ کشور از جمله چین به این مراسم اشاره کرده و آن را نشان‌دهنده اهمیت بین‌المللی این رویداد از منظر روابط خارجی ایران توصیف کرده است.

یورو نیوز نیز نوشت: ایران میزبان ده‌ها رهبر خارجی در مراسم تشییع [ایت الله] خامنه‌ای، بدون حضور غرب است.