اعزام ۲۱۵ بروجردی برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، گودرزی عصر امروز جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با بیان اینکه تمهیدات لازم برای جابه‌جایی زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم وداع و تشییع پیکر شهید قائد امت در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: بر خود لازم می‌دانم از تلاش‌های دلسوزانه انجمن صنفی، شرکت‌های مسافربری و به‌ویژه رانندگان زحمت‌کش که با تعهد کامل، مسئولیت خطیر جابه‌جایی زائران را بر عهده دارند، صمیمانه قدردانی کنم.

وی گفت: شهرستان بروجرد با اعزام هشت دستگاه اتوبوس شامل شش دستگاه ۲۵ نفره و دو دستگاه ۳۲ نفره، زمینه جابه‌جایی و اعزام ۲۱۵ نفر را فراهم کرده است.