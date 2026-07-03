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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۲

اعزام ۲۱۵ بروجردی برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید

اعزام ۲۱۵ بروجردی برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید

بروجرد - رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بروجرد از اعزام ۲۱۵ بروجردی برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، گودرزی عصر امروز جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با بیان اینکه تمهیدات لازم برای جابه‌جایی زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم وداع و تشییع پیکر شهید قائد امت در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: بر خود لازم می‌دانم از تلاش‌های دلسوزانه انجمن صنفی، شرکت‌های مسافربری و به‌ویژه رانندگان زحمت‌کش که با تعهد کامل، مسئولیت خطیر جابه‌جایی زائران را بر عهده دارند، صمیمانه قدردانی کنم.

وی گفت: شهرستان بروجرد با اعزام هشت دستگاه اتوبوس شامل شش دستگاه ۲۵ نفره و دو دستگاه ۳۲ نفره، زمینه جابه‌جایی و اعزام ۲۱۵ نفر را فراهم کرده است.

کد مطلب 6878442

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