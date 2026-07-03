صعود مصر به یک هشتم نهایی در ضربات پنالتی/ آخرین بازمانده آسیا حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال مصر و استرالیا در مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه روز جمعه در ورزشگاه دالاس به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی یک به یک خاتمه یافت. امام عاشور (۱۳) برای مصر و محمدهانی(۵۵ گل به خودی) برای استرالیا گل زدند. در ضربات پنالتی مصر ۴ بر ۲ به پیروزی رسید و راهی مرحله یک هشتم نهایی شد.

شرایط متفاوت دو تیم

دیدار مردان فراعنه و سرزمین کانگورو در شرایطی آغاز شد که استرالیا یکی از دو نماینده راه یافته آسیا به مرحله حذفی بود و مصری ها هم با تساوی برابر ایران در دیدار پایانی مرحله گروهی توانستند به این مرحله صعود کنند. مصر که این بار همه بازیکنان کلیدی اش را از ابتدا در ترکیب داشت امیدوار بود به یک پیروزی آسان دست پیدا کند.

شروع بهتر یاران صلاح و گل زودهنگام

قرمزپوشان مصر که برای رسیدن به گل تلاش بیشتری از خود نشان می داند شروع بهتری نسبت به حریف داشتند و در دقیقه ۱۳ به گل برتری هم دست پیدا کردند. در این دقیقه یک ضربه ایستگاهی از جناح چپ نصیب مصر شد که ارسال توپ با ضربه صلاح آغاز شد و پس از یک رفت و برگشت توپ به محوطه جریمه از سمت راست مجددا توپ روی دروازه ارسال شد که امام عاشور با جاگیری مناسب بین مدافعان استرالیا با ضربه سر توپ را به گل برتری تیمش تبدیل کرد.

امام عاشور زننده گل مصر در نیمه اول

حفظ نتیجه و تلاش بیهوده استرالیا

در ادامه بازی مصری ها با گردش توپ در همه مناطق زمین بازی را در اختیار گرفتند و سعی کردند از گل زده خود مراقبت کنند و استرالیایی ها هم هر چه تلاش کردند و به دروازه مصر نزدیک شدند نتوانستند در نیمه اول بازی را به تساوی بکشانند تا نیمه اول با برتری یک بر صفر تیم آفریقایی به پایان برسد.

بدشانسی مصر در شروع نیمه دوم

قرمزپوشان آفریقایی که با برتری یک بر صفر به رختکن رفته بودند در شروع نیمه دوم و در همان دقیقه اول می توانستند توسط عمرمرموش به گل دوم دست پیدا کند اما ضربه او با فاصله نزدیکی از کنار تیر عمودی دروازه به بیرون رفت تا اختلاف بیشتر نشود. یک دقیقه بعد استرالیایی ها می توانستند بازی را به تساوی بکشانند که توپ آنها هم از کنار دروازه به بیرون رفت.

استرالیا توپ و میدان را در اختیار گرفت

زردپوشان استرالیا که نمی خواستند در این مرحله از رقابت های جام جهانی حذف شوند، دقایق میانی نیمه دوم توپ و میدان را در اختیار گرفتند و حملات پرتعدادی را روی دروازه مصر پی ریزی کردند و با فشار از چپ و راست تلاش کردند به گل تساوی دست پیدا کردند و بالاخره در دقیقه ۵۵ به خواسته خود رسیدند.

گل تساوی و شروع دوباره بازی

مردان سرزمین کانگورو که فشار زیادی را روی دروازه مصر وارد کرده بودند در دقیقه ۵۵ ثمره بهتر بودنشان را گرفتند و با گل به خودی محمدهانی بازی را به تساوی کشاندند. در این دقیقه ارسال از سمت چپ روی دروازه مصر را هانی به اشتباه با ضربه سر به سمت دروازه خودشان زد تا گل تساوی استرالیا به ثمر برسد.

نیمه دوم برای استرالیا و موقعیت خطرناک مصر

تیم ملی استرالیا که با گل تساوی روحیه گرفته بود در ادامه نیمه دوم توپ و میدان را در اختیار گرفت و بارها تا آستانه باز کردن دروازه حریف پیش رفت اما نتوانست گل برتری را به ثمر برساند. نیمه دوم به جز فرصت دقیقه اول مصر، در اختیار استرالیا بود و فوتبال زیبایی از سوی این تیم به نمایش درآمد با این حال مصر می توانست در یکی از معدود موقعیت هایش در نیمه دوم در دقیقه ۹۰ به گل دوم برسد که پاتریک دروازه بان استرالیا واکنش تماشایی داشت و توپ را به کرنر فرستاد تا در نهایت بازی با تساوی یک به یک به وقت های اضافه برود.

دو وقت اضافه مهیج اما بدون گل

در دو وقت اضافه هر چند دو تیم نمایش خوب و جذابی داشتند اما نتوانستند دروازه ها را باز کنند. در وقت های اضافه مصر دقایق پایانی نیمه دوم را بهتر پشت سر گذاشت و موقعیت های زیادی را روی دروازه حریف ایجاد کرد اما در نهایت دو تیم با همان نتیجه یک به یک راهی محوطه جریمه و ضربات پنالتی شدند. استرالیایی ها قبل از سوت پایان بازی دروازه بان خود را عوض کردند و متئورایان باتجربه را به زمین فرستادند تا جای دروازه بان جوان این تیم را بگیرد اما او در ضربات پنالتی نتوانست کمکی به کانگوروها کند و آخرین نماینده فوتبال آسیا هم حذف شد.