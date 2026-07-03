۲۰ اتوبوس از نوشهر برای حضور زائران امام شهید اعزام شد

شاهرخ جهانشاهی در گفت وگو با خبرنگار مهر از پیش‌بینی تمهیدات لازم برای اعزام شهروندان این شهرستان به آیین تشییع رهبر شهید خبر داد و اظهار کرد: ۲۰ دستگاه اتوبوس برای انتقال علاقه‌مندان به تهران آماده شده است.

به گفته جهانشاهی، علاوه بر اعزام ناوگان اتوبوسی، شمار زیادی از شهروندان نیز به صورت شخصی و با خودروهای خود راهی تهران شده‌اند و تعدادی نیز طی روزهای گذشته به پایتخت عزیمت کرده‌اند.

فرماندار نوشهر با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید افزود: دو موکب با همکاری بسیج ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای پذیرایی و ارائه خدمات به زائران و شرکت‌کنندگان برپا شده است.

وی همچنین از اعزام یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی به منظور تأمین ایمنی و آمادگی در شرایط اضطراری خبر داد و گفت: نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر شهرستان نیز با آمادگی کامل، خدمات امدادی و پشتیبانی لازم را در مسیر و محل برگزاری مراسم ارائه خواهند کرد.

جهانشاهی تأکید کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و امدادی شهرستان با هماهنگی کامل، ظرفیت‌های خود را برای ارائه خدمات مطلوب به شرکت‌کنندگان در این مراسم به کار گرفته‌اند.