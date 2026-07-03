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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰

صد و بیست و پنجمین حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه در میدان

صد و بیست و پنجمین حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه در میدان

آستانه اشرفیه - در این ویدیو صد و بیست و پنجمین حضور مردم آستانه اشرفیه در میدان را مشاهده می کنید.

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فیلم: هما اکبری

کد مطلب 6878514

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