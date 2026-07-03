https://mehrnews.com/x3ctRR ۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰ کد مطلب 6878514 استانها گیلان استانها گیلان ۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰ صد و بیست و پنجمین حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه در میدان آستانه اشرفیه - در این ویدیو صد و بیست و پنجمین حضور مردم آستانه اشرفیه در میدان را مشاهده می کنید. دریافت 11 MB فیلم: هما اکبری کد مطلب 6878514 کپی شد مطالب مرتبط تجمع جامعه ورزش در حمایت از مردم مظلوم فلسطین با حضور وزیر ورزش لنگرودی ها در میدان خواستار انتقام خون رهبر شهید شدند اجتماع پرشور مردمی در نوشهر نماز استغاثه در آستانه اشرفیه اقامه شد راهپیمایی گسترده یمنیها در حمایت از نیروهای مسلح و قدردانی از ایران راهپیمایی مردم فامنین در ۱۲۵ شب حماسه حضور حضور مردم گرمسار در سوگ رهبر؛ فریاد «یا حیدر» تا ظهور انتقام برچسبها تجمع مردمی شهادت رهبر معظم انقلاب آستانه اشرفیه
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