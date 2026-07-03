آزادی ۵۰ زندانی جرایم غیرعمد در گیلان همزمان با تشییع پیکر امام شهید

به گزارش خبرنگار مهر، علی یزدانی شامگاه جمعه در حاشیه حضور در قرارگاه رسانه ای شهید نائینی در رشت با اعلام این خبر اظهار کرد: در حال حاضر ۹۵۰ زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های استان به سر می‌برند که نیازمند کمک خیرین برای آزادی هستند.

یزدانی با اشاره به تصمیم ستاد دیه کشور برای آزادی هزار زندانی جرایم غیرعمد در روز تشییع پیکر امام شهید، افزود: سهم استان گیلان از این تعداد، آزادی ۵۰ زندانی اعم از زنان و مردان است که خوشبختانه مقدمات آزادی ۲۵ نفر از آنان فراهم شده و امیدواریم با کمک خیرین، مابقی نیز تا پایان هفته جاری به کانون گرم خانواده خود بازگردند.

وی با اشاره به عملکرد سال گذشته این ستاد تصریح کرد: در سال گذشته ۴۰۰ زندانی جرایم غیرعمد با صرف اعتباری بالغ بر یک هزار و ۲ میلیارد تومان از محل کمک‌های ستاد دیه مرکز، خیرین استان گیلان و خیرین گیلانی مقیم تهران آزاد شدند و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

رئیس ستاد دیه گیلان در ادامه با تأکید بر نقش مؤثر شاکیان در فرآیند آزادی زندانیان، تصریح کرد: یکی از زیبایی‌های کار ستاد دیه، دعوت از شاکیان پرونده‌ها و ترغیب آنان به گذشت است. امسال تاکنون موفق به اخذ ۷۸۰ میلیارد تومان گذشت از شاکیان شده‌ایم که این امر نقش بسزایی در تسهیل روند آزادی زندانیان دارد.

یزدانی در پایان با اشاره به جایگاه والای امیدبخشی در سیره اهل بیت (ع) گفت: از فرزند رسول الله (ص) سؤال شد که افضل حسنات چیست؟ فرمودند: «امید بخشی در دل انسان‌های ناامید». زندانیان پشت میله‌های زندان نسبت به آینده خود ناامیدانه می‌نگرند و وظیفه ماست که با یاری خیرین، امید را به زندگی آنان بازگردانیم.