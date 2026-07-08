به گزارش خبرگزاری مهر، جبهه فرهنگی مردمی در لبنان، دیروز(۱۶ تیر) رویدادهای «کاروان فرهنگی برای خدا برخیزید» را در خیمه «حوراء زینب(س)» در منطقه غبیری این کشور افتتاح کرد.
در این مراسم که در چارچوب «هفته بزرگداشت تشییع امام مستضعفان» برگزار شد، جمع زیادی از علما، فعالان و علاقهمندان به مباحث فرهنگی و فکری حضور یافتند.
این رویداد، سرآغاز مجموعهای از فعالیتهای فرهنگی، قرآنی و معنوی است که با هدف معرفی اندیشه و مکتب امام و رهبر شهید انقلاب اسلامی و همچنین تقویت آگاهی نسبت به اندیشه و مکتب فکری بنیانگذاریشده توسط امام خمینی(ره) که امام خامنهای هدایتکننده آن بود، برگزار میشود.
گفتنی است، مراسم وداع با رهبر شهید امت و تشییع پیکر ایشان که از روز شنبه، ۱۵ تیر در تهران آغاز شد و پس از سه روز، در شهر قم ادامه یافت، اکنون در نجف در حال برگزاری است و تا این لحظه بیش از دو میلیون نفر در تشییع قائد شهید امت در نجف اشرف مشارکت کردهاند.
در همین راستا، حشد الشعبی عراق اعلام کرد شمار شرکتکنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت، آیتالله العظمی سید علی خامنهای، در شهر نجف اشرف از مرز دو میلیون و سیصد هزار نفر عبور کرده و با ادامه موج حضور عزاداران از سراسر عراق، این آمار رو به افزایش است.
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