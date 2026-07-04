به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، این دستورالعمل شامل اختصاص اتوبوسهایی با ظرفیت ۱۱ تا ۵۰ مسافر برای انتقال عزاداران به مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید امت است که در استان های مقدس نجف و کربلا برگزار میشود.
منبع یاد شده افزود که این دستورالعمل شامل همه واحدهای اداری و وزارتخانههای مربوطه به عنوان بخشی از آمادهسازیهای لجستیکی برای برگزاری مراسم تشییع میشود.
کمیته عالی برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در عراق، روز پنجشنبه اعلام کرد که مراسم تشییع پیکر مطهر آیت الله العظمی شهید سیدعلی خامنهای (رحمت الله علیه) در استانهای مقدس نجف و کربلا برگزار خواهد شد و انتظار میرود که حضور گسترده مردمی در این مراسم به میلیونها نفر برسد.
طبق اعلام مقامات عراق، قرار است پیکر مطهر آیت الله العظمی شهید سیدعلی خامنهای در ۸ جولای ( چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵) از شهر قم به فرودگاه بینالمللی نجف اشرف منتقل شود و سپس برای مراسم تشییع و وداع به حرم مطهر امام علی (ع) برده شود.
سپس پیکر مطهر به کربلای معلا منتقل خواهد شد و در آنجا مراسم تشییع با حضور گسترده مردم در بین الحرمین برگزار خواهد شد و پس از انتقال به حرمین ابوالفضل العباس (ع) و حضرت امام حسین (ع) به فرودگاه نجف اشرف باز میگردد تا برای دفن در حرم امام رضا (ع) به شهر مقدس مشهد منتقل شود.
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