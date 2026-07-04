سرهنگ حسن براهیمی در تشریح جزئیات این پرونده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وصول گزارشهایی مبنی بر فعالیت یک باند حرفهای در زمینه سرقت از خطوط لوله انتقال سوخت در حوزه استحفاظی شهرستان نایین، رسیدگی به این موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با بهرهگیری از اقدامات اطلاعاتی و رصد دقیق تحرکات افراد مظنون، محل فعالیت این باند را شناسایی کردند. سرانجام با هماهنگی مرجع قضایی، طی یک عملیات غافلگیرانه شبانه، چهار عضو این باند در حالی که مشغول برشکاری و جوشکاری بر روی خط لوله سراسری انتقال فرآوردههای نفتی بودند، در محل جرم دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان نایین با اشاره به کشفیات این عملیات بیان کرد: در بازرسی از محل، ۳۳ هزار لیتر سوخت مسروقه به همراه یک دستگاه کامیون تانکر، یک خودروی سواری و مقادیر قابلتوجهی تجهیزات تخصصی تخریب زیرساختهای انرژی کشف و توقیف شد.
سرهنگ براهیمی تأکید کرد: تعرض به سرمایههای ملی و زیرساختهای حیاتی کشور، خط قرمز پلیس است و برخوردهای انتظامی با متخلفان این حوزه، قاطعانه و بدون اغماض خواهد بود.
وی ضمن قدردانی از نقشآفرینی شهروندان در ارتقای امنیت عمومی، خاطرنشان کرد: مشارکت هوشمندانه مردم در شناسایی جرائم نقش تعیینکنندهای دارد؛ لذا از شهروندان درخواست میشود هرگونه مورد مشکوک در اطراف خطوط انتقال انرژی را بلافاصله از طریق سامانه فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.
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