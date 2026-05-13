به گزارش خبرنگار مهر، مجید درویشی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست تخصصی با کارشناسان حوزه پیشگیری و آسیب‌های اجتماعی، بر اهمیت تقویت زیرساخت‌های حمایتی در محلات تاکید کرد و از اجرای طرح جامع ساماندهی پایگاه‌های سلامت اجتماعی در سطح استان خبر داد.

وی با اشاره به وضعیت فعلی این مراکز در سطح منطقه اظهار کرد: در حال حاضر ۱۸ پایگاه سلامت اجتماعی به صورت فعال و سیار در نقاط مختلف استان مستقر هستند که وظیفه خدمات‌رسانی مستقیم به جامعه هدف و عموم شهروندان را بر عهده دارند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه در تشریح پراکندگی جغرافیایی این مراکز عنوان کرد: از مجموع پایگاه‌های فعال، ۲ مرکز در کلان‌شهر کرمانشاه مستقر هستند و ۳ پایگاه نیز در شهرستان‌های مرزی و غربی شامل قصرشیرین، گیلان‌غرب و دالاهو به ارائه خدمت می‌پردازند.

درویشی نوع خدمات ارائه شده در این پایگاه‌ها را اجتماع‌محور توصیف کرد و افزود: ارائه آموزش‌های کاربردی نظیر مهارت‌های زندگی، مشاوره‌های پیش از ازدواج و فعالیت‌های عام‌المنفعه با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی، از اصلی‌ترین برنامه‌های این مراکز در محلات است.

وی در پایان با تاکید بر ضرورت احیای ظرفیت‌های بلااستفاده خاطرنشان کرد: فعال‌سازی مجدد پایگاه‌های نیمه‌فعال یا تعطیل در دستور کار قرار دارد و این اقدام با مشارکت مراکز خوش‌سابقه تحت نظارت بهزیستی و اعطای مجوزهای لازم به بخش غیردولتی توانمند انجام خواهد شد.