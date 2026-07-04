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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۸:۱۷

برخورد شدید دو موتورسیکلت در اصفهان ۴ مصدوم داشت

برخورد شدید دو موتورسیکلت در اصفهان ۴ مصدوم داشت

اصفهان-سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از برخورد دو دستگاه موتورسیکلت در خیابان آتشگاه خبر داد و گفت: این حادثه ۴ مصدوم داشت.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۳:۲۸ دقیقه شب گذشته، گزارش برخورد دو دستگاه موتورسیکلت در خیابان آتشگاه، کوچه بهشت به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان واصل شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، دو واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به وضعیت مصدومان این حادثه تصریح کرد: در این حادثه چهار مرد در رده سنی ۱۷ تا ۲۳ سال دچار آسیب‌دیدگی شدند که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی، جهت ادامه روند درمان به مرکز درمانی اشرفی خمینی‌شهر منتقل شدند.

کد مطلب 6878728

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