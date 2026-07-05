استان سمنان با ۳۰۰موکب میزبان زائران قائد شهید؛ از نان و دارو تا اسکان

محمود قدرتی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی مواکب استان سمنان برای پذیرایی از زائران رضوی و همچنین سوگواران مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد و ابراز کرد: نزدیک ۱۶۰ موکب تا کنون راه اندازی و مابقی نیز به زودی برپا خواهند شد.

وی با بیان اینکه بیش از ۳۰۰ موکب در استان سمنان راه اندازی می شود، افزود: در همه شهرستان های استان سمنان خوشبختانه هیئت های مذهبی، تشکل های مردمی و ... پای کار آمده اند.

رئیس کارگروه مواکب ستاد استانی بدرقه آقای شهید ایران در سمنان با بیان اینکه برنامه ریزی خوبی برای مواکب استان در نظر گرفته شده است، گفت: این موکب ها در سه بخش فرهنگی، پذیرایی و اسکان خدمترسانی می کنند.

قدرتی با بیان اینکه پیش بینی می شود حجم بسیار زیادی از زائران رضوی در ایام تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در استان سمنان حضور یابند، گفت: تلاش شده تا بالاترین امادگی در این زمینه را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه پایگاه های مختلف امداد خودرویی هم در استان سمنان راه اندازی شده است، افزود: موکب های مرتبط با راهنمایی و خدمترسانی به زائران نیز در استان سمنان برپا شده است.

رئیس کارگروه مواکب ستاد استانی بدرقه آقای شهید ایران در سمنان همچنین گفت: نان و دارو، سوخت کافی و ... برای زائران استان سمنان در کمیته برگزاری مراسم مرتبط با تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی تامین شده است.