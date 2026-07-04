موکب مردمی «امین الله» از ۱۶ تا ۲۰ تیرماه میزبان زائران است

سرهنگ پوریا حسن‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موکب مردمی خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع امام شهید از ۱۶ تا ۲۰ تیرماه در محل گردنه امین‌الله برپا خواهد شد و با مشارکت مردم این شهرستان رازوجرگلان به زائران خدمات ارائه می‌کند.

وی ادامه داد: در طول پنج‌روز فعالیت این موکب، روزانه سه وعده‌غذایی شامل صبحانه، ناهار و شام و همچنین دو میان‌وعده در نوبت صبح و عصر برای زائران تدارک‌دیده‌شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان رازوجرگلان اضافه کرد: فعالیت این موکب تنها به خدمات تغذیه محدود نمی‌شود و برنامه‌های فرهنگی نیز برای زائران پیش‌بینی شده است.

سرهنگ حسن‌زاده خاطرنشان کرد: احداث یادمان امام شهید، فراهم‌سازی محل اسکان زائران و راه‌اندازی چایخانه به‌صورت ۲۴ ساعته از دیگر برنامه‌های این موکب است تا خدمات شایسته‌ای به زائران ارائه شود

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان رازوجرگلان در پایان از مردم شهرستان رازوجرگلان دعوت کرد با مشارکت در قالب کمک‌های نقدی، غیرنقدی، حضور میدانی و همکاری اجرایی، در برپایی و پشتیبانی این حرکت مردمی و معنوی سهیم باشند