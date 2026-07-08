به گزارش خبرنگار مهر، یوسف باشی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی ستاد بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی از برگزاری آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب حضرت آیت‌الله حسینی خامنه‌ای در این شهر خبر داد و گفت: تمامی ظرفیت‌های شهرستان برای برگزاری باشکوه این مراسم به کار گرفته خواهد شد.

وی بیان کرد: این آیین روز شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ صبح در مسجد جامع سنندج با حضور مردم ولایت‌مدار و اقشار مختلف شهرستان برگزار می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی منسجم برای برگزاری این مراسم افزود: دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد باید با هماهنگی و احساس مسئولیت، زمینه برگزاری مطلوب این رویداد را فراهم کرده و در بخش‌های مختلف اجرایی، پشتیبانی و اطلاع‌رسانی همکاری داشته باشند.

وحدت مردم سرمایه ماندگار انقلاب

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار سنندج با اشاره به جایگاه رهبر شهید انقلاب در میان مردم عنوان کرد: اگرچه شهادت این شخصیت ضایعه‌ای بزرگ برای کشور بود، اما حضور مردم در صحنه‌های مختلف پس از این حادثه، جلوه‌ای از همبستگی، انسجام ملی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.

باشی با اشاره به حضور گسترده مردم در آیین بدرقه و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، این حضور را نشانه پیوند عمیق مردم با ارزش‌های انقلاب و نظام اسلامی دانست و گفت: این حضور گسترده، جلوه‌ای از وحدت و همراهی ملت ایران بود.

دعوت از مردم برای حضور گسترده

وی با بیان اینکه مردم کردستان و شهرستان سنندج همواره در مقاطع حساس همراه نظام و انقلاب بوده‌اند، افزود: انتظار می‌رود آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب نیز با حضور پرشور مردم، در فضایی شایسته و با نظم مناسب برگزار شود.

معاون فرماندار سنندج بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌ها در برگزاری این مراسم تأکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی برای استقبال از مردم، هماهنگی‌های اجرایی، اطلاع‌رسانی عمومی و فراهم کردن شرایط مناسب حضور شهروندان باید با جدیت دنبال شود.

فضاسازی شهری برای برگزاری مراسم

باشی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی برای اطلاع‌رسانی این مراسم تأکید کرد و افزود: فضاسازی مناسب شهری، نصب پرچم و بنرهای اطلاع‌رسانی و بهره‌گیری از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، نقش مهمی در آگاهی‌بخشی عمومی و حضور گسترده مردم خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: این مراسم باید متناسب با جایگاه رهبر شهید انقلاب و در شأن مردم انقلابی و همیشه در صحنه سنندج برگزار شود.