حجتالاسلام سعدالله جمادیان در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همزمان با ایام سوگواری امت اسلامی در فراق رهبر شهید انقلاب، مراسم بزرگداشت حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (ره) روز دوشنبه ۲۲ تیرماه در شهرستان بیجار برگزار میشود.
وی افزود: این مراسم از ساعت ۹:۳۰ صبح در مسجدالحسین (ع) شهر بیجار و با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، روحانیون، مسئولان و نیروهای انقلابی برگزار خواهد شد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیجار با بیان اینکه حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولیفقیه در استان کردستان، سخنران این مراسم خواهد بود، گفت: در این آیین، ابعاد شخصیتی، علمی، انقلابی و مجاهدتهای رهبر شهید انقلاب اسلامی برای حاضران تبیین میشود.
جمادیان ادامه داد: مردم مؤمن و ولایتمدار دیار گروس در ماههای اخیر با حضور گسترده در آیینهای بدرقه، تشییع، عزاداری و بزرگداشت رهبر شهید، بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی و ولایت فقیه به نمایش گذاشتهاند و این مراسم نیز در ادامه همان تجدید میثاق با راه شهدا و ارزشهای انقلاب برگزار میشود.
وی با دعوت از عموم مردم برای حضور در این آیین اظهار کرد: انتظار میرود مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهرستان بیجار با حضور پرشور خود، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، بار دیگر بر وحدت، انسجام ملی و تبعیت از ولایت تأکید کنند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیجار خاطرنشان کرد: این مراسم با همکاری دفتر امام جمعه، اداره تبلیغات اسلامی، نهادهای فرهنگی و مجموعههای مردمی برگزار میشود و فرصتی برای تجدید عهد با آرمانهای امام، شهدا و رهبر شهید انقلاب اسلامی خواهد بود.
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