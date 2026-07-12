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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۲

جمادیان: آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی در بیجار برگزار می‌شود

جمادیان: آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی در بیجار برگزار می‌شود

بیجار- رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیجار از برگزاری آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان در این شهرستان خبر داد.

حجت‌الاسلام سعدالله جمادیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همزمان با ایام سوگواری امت اسلامی در فراق رهبر شهید انقلاب، مراسم بزرگداشت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (ره) روز دوشنبه ۲۲ تیرماه در شهرستان بیجار برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم از ساعت ۹:۳۰ صبح در مسجدالحسین (ع) شهر بیجار و با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، روحانیون، مسئولان و نیروهای انقلابی برگزار خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیجار با بیان اینکه حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، سخنران این مراسم خواهد بود، گفت: در این آیین، ابعاد شخصیتی، علمی، انقلابی و مجاهدت‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی برای حاضران تبیین می‌شود.

جمادیان ادامه داد: مردم مؤمن و ولایتمدار دیار گروس در ماه‌های اخیر با حضور گسترده در آیین‌های بدرقه، تشییع، عزاداری و بزرگداشت رهبر شهید، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت فقیه به نمایش گذاشته‌اند و این مراسم نیز در ادامه همان تجدید میثاق با راه شهدا و ارزش‌های انقلاب برگزار می‌شود.

وی با دعوت از عموم مردم برای حضور در این آیین اظهار کرد: انتظار می‌رود مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهرستان بیجار با حضور پرشور خود، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، بار دیگر بر وحدت، انسجام ملی و تبعیت از ولایت تأکید کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیجار خاطرنشان کرد: این مراسم با همکاری دفتر امام جمعه، اداره تبلیغات اسلامی، نهادهای فرهنگی و مجموعه‌های مردمی برگزار می‌شود و فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های امام، شهدا و رهبر شهید انقلاب اسلامی خواهد بود.

کد مطلب 6885717

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