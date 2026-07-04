به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام ابراهیم حمیدی، در نشست هماندیشی با اعضای سازمان نظام پزشکی استان کرمان، ضمن اشاره به جایگاه رفیع حرفه پزشکی در آموزههای دینی، گفت: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، شغل پزشکی به دلیل ماهیت نجات انسانها از قداست ویژهای برخوردار است و ایثارگریهای کادر درمان در بزنگاههای تاریخی، از دوران دفاع مقدس تا بحران کرونا و حوادث طبیعی و تروریستی، بر کسی پوشیده نیست.
وی با بیان اینکه دستگاه قضا مرجع بیطرفی است که رسیدگی به شکایات را وظیفه قانونی خود میداند، افزود: اصل حاکمیت قانون، فصل الخطاب است و هیچ کس در هر جایگاهی حتی قضات از آن مستثنی نیستند و همانطور که تخلفات قضات به صورت متمرکز و با دقت در دادسرای انتظامی قضات رسیدگی و با موارد تخلف برخورد قاطع میشود، در رسیدگی به شکایات از کادر درمان نیز، هدف اصلی اجرای عدالت است.
حجتالاسلام حمیدی، با اشاره به ضرورت تخصصیسازی رسیدگیها، خاطرنشان کرد: در پروندههای مرتبط با قصور یا تقصیر پزشکی، نظر تخصصی هیئتهای سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی برای قاضی تعیینکننده است و دادگستری استان کرمان مکلف است تمامی آراء خود را با پشتوانه کارشناسی تخصصی صادر کند تا از هر گونه شتابزدگی و تضییع حقوق افراد جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن اشاره به این مطلب که حفظ کرامت افراد همواره مورد تاکید قرار داشته است، اظهارداشت: بخشنامههای قوه قضاییه در این زمینه روشن است و باید در اختیار تمامی قضات قرار گیرد تا با تکیه بر سازوکارهای پیشگیرانه، از بروز برخوردهای ناخوشایند جلوگیری شود.
وی با اشاره به ضرورت همکاری متقابل، تصریح کرد: در مقابل تلاش دستگاه قضا برای حفظ حرمت پزشکان، انتظار میرود جامعه پزشکی نیز نسبت به احضاریههای قانونی مسئولیت پذیر بوده و از بیتوجهی به مکاتبات قضایی پرهیز کنند؛ چرا که عدم توجه به احضاریههای قانونی، ناگزیر پای ضابطین قضایی را به میان میآورد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: پروندههای خاص و مواردی که منجر به ایجاد نارضایتی شده، با حضور نمایندگان دادگستری در سازمان نظام پزشکی به صورت موردی بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد تا ضمن احقاق حق مردم، امنیت کاری پزشکان نیز به عنوان یکی از ارکان مهم جامعه تضمین شود.
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