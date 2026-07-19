توسعه اقتصادی بنیاد تعاون زندانیان کرمان، مسیر درآمد مددجویان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام ابراهیم حمیدی، در نشست هیئت اجرایی بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان اظهار کرد: بنیاد تعاون زندانیان در شهرستان شهربابک ۵۰ هکتار باغ پسته در اختیار دارد که سال گذشته از این سطح، ۲۷ تن پسته خشک برداشت شد.
وی افزود: احیای اراضی منطقه آبحیات شهرستان رودبار جنوب که متعلق به بنیاد تعاون زندانیان است نیز در دستور کار قرار دارد و اجرای این طرح میتواند نقش مؤثری در توسعه فعالیتهای تولیدی و اشتغالزایی برای مددجویان ایفا کند.
رئیسکل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه هر شهرستان استان از ظرفیتهای اقلیمی ویژهای برخوردار است، تصریح کرد: بهرهگیری صحیح از این ظرفیتها موجب شده فعالیتهای بنیاد تعاون زندانیان در بخشهای مختلف با موفقیت همراه باشد و افزایش میزان تولید، ارتقای بهرهوری و کاهش هزینهها نیز از جمله اهدافی است که بهخوبی دنبال شده و جای تقدیر دارد.
مدیر بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان در ادامه این نشست، با اشاره به روند رو به رشد فعالیتهای این مجموعه، گفت: بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان با حمایتهای رئیسکل دادگستری استان، مدیرکل زندانها و سایر مسئولان، مسیر مناسبی را در توسعه کسبوکار طی کرده و تلاش کرده است زمینه ایجاد اشتغال مولد و درآمد پایدار برای زندانیان را فراهم کند.
امانالله برخوری، افزود: استفاده از فناوریهای نوین، تحقیق و توسعه و نوآوری از مهمترین رویکردهای بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان است و توسعه بهرهوری در بخشهای کشاورزی، دامپروری و کارگاههای تولیدی بهصورت ویژه دنبال میشود.
وی با اشاره به موفقیتهای این مجموعه در بخش کشاورزی اظهار کرد: بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان سال گذشته بهعنوان گندمکار نمونه استان معرفی شد و در سال جاری نیز عنوان تولیدکننده نمونه بذر، گندم و جو را کسب کرده و در حوزه تولید گندم و بذر به یکی از تأمینکنندگان اصلی این محصولات تبدیل شده است.
مدیر بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه دامپروری، گفت: ارتقای دامداری صنعتی، بهرهگیری از دانش روز و استفاده از نیروهای متخصص در بخشهای مختلف، از برنامههای بنیاد برای افزایش بهرهوری و توسعه فعالیتهای تولیدی است.
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