حمیدی: مشکلات حقوقی ۸۱ واحد تولیدی در کرمان رفع شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حمیدی، ظهر شنبه در نشست خبری با اشاره به تشکیل پرونده تیراندازی به مردم در تجمع مردمی میدان آزادی کرمان، اعلام کرد: چهار متهم این پرونده «شامل دو مرد و دو زن که از هم زن و شوهر هستند» که به همراه انواع سلاح‌ها بازداشت شده‌اند.

وی افزود: این پرونده در دادگاه انقلاب ثبت شده و متهمان با اتهاماتی نظیر اقدام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی، محاربه و مشروعیت‌بخشی به رژیم صهیونیستی روبرو هستند که انتظار می‌رود احکام سنگینی برای آنان صادر شود.

وی همچنین با اشاره به حادثه تیراندازی در رفسنجان در تاریخ ۱۸ دی‌ماه، اعلام کرد که کیفرخواست دو نفر از چهار متهم این حادثه به اتهام محاربه، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت ملی و افساد فی‌الارض صادر شده است.

توقیف اموال جاسوسان و رسیدگی به پرونده‌های اغتشاشات

رئیس‌کل دادگستری کرمان با اشاره به تشکیل ۳۱ شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴ و پرونده‌های موسوم به «جنگ رمضان»، اعلام کرد که تاکنون ۷۴۵ پرونده به مرحله کیفرخواست و صدور قرار مجرمیت رسیده است.

وی افزود: در جریان رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با جنگ رمضان، اموال جاسوسان وابسته به رژیم صهیونیستی شامل ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال پول، پنج پلاک خودرو و ۱۱ هزار و ۵۰۰ مترمربع املاک غیرمنقول توقیف شده است.

حمایت قضایی از اقتصاد مقاومتی و تولید

حمیدی، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری، از رفع مشکلات حقوقی ۸۱ واحد تولیدی خبر داد.

وی اظهار داشت: این اقدامات منجر به بازگشت ۶ واحد تولیدی تعطیل‌شده به چرخه فعالیت، جلوگیری از بیکاری ۲۷ هزار نیروی کار و ایجاد ۱۹۵۶ شغل جدید در استان کرمان شده است.

اصلاح طرح‌های اجتماعی و رفع مشکلات سوخت

این مقام ارشد قضایی در پاسخ به چالش‌های اخیر اجتماعی، طرح «کدینگ» را با انتقاد از مشکلات ایجاد شده برای شهروندان، طرحی اشتباه توصیف کرد و اعلام کرد که با اجرای طرح جدید، این مشکل مرتفع خواهد شد.

وی همچنین تصریح کرد: از اول تیرماه، ساماندهی جایگاه‌های سوخت با هدف جلوگیری از فساد و رفع صف‌های طولانی آغاز می‌شود.

آمار عملکرد قضایی و حقوق بیت‌المال

رئیس‌کل دادگستری کرمان با ارائه آمارهای سال گذشته، از ثبت ۹۰۷ هزار و ۴۲۰ پرونده با ۶ درصد رشد نسبت به سال قبل خبر داد و تأکید کرد: نرخ رسیدگی به پرونده‌ها ۹۷ درصد بوده است.

وی همچنین با اشاره به عملکرد شورای حفظ حقوق بیت‌المال، از آزاد شدن یک‌هزار و ۷ هکتار از اراضی دولتی به ارزش تقریبی ۳ هزار میلیارد تومان خبر داد.

حمیدی، ادامه داد: طی سال گذشته، ۴ هزار و ۱۶۶ نفر مشمول عفو مقام معظم رهبری شده‌اند و ۳۴۷ زندانی جرایم غیرعمد نیز با حمایت ستاد دیه و کمک خیران آزاد شده‌اند.