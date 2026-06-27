به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در دورانهای مختلف برای پیشبرد امور مردم، اظهار داشت: قضات و کارکنان دستگاه قضایی همواره با تکیه بر روحیه جهادی و با وجود محدودیتها، تلاش کردهاند تا کمترین خللی در مسیر خدمترسانی به مردم ایجاد نشود و امروز نیز با همین رویکرد، امیدواریم با همافزایی «قطعات پازل خدمت»، مسائل مهم استان سریعتر و دقیقتر مرتفع شود.
وی با اشاره به تعامل سازنده میان دستگاه قضایی استان و مجمع نمایندگان، گفت: حضور سه تن از نمایندگان استان کرمان با سابقه قضاوت، فرصتی مغتنم برای ایجاد فهم مشترک از مسائل قضایی و تقنینی است که این همافزایی، نویدبخشِ تسریع در حل مشکلات است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به تدابیر رئیس قوه قضائیه، خاطرنشان کرد: ریاست قوه قضائیه با اشراف کامل بر مسائل قضایی و اجرایی، «سند تحول و تعالی» را با جدیت پیگیری میکنند و اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی، نمونهای از اقدامات کلیدی و قاطعانه در این مسیر است.
حمیدی، در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون توسعه زیرساختهای جنوب استان کرمان، گفت: ارتقای ساختار انتظامی جنوب استان و ایجاد فرماندهی مستقل، گامی موثر است و استقلال دستگاه قضایی در این مناطق نیز به نفع مردم و ارتقای امنیت و عدالت خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین در خصوص پروندههای حوزه مسکن و تعاونیهای بلاتکلیف تأکید کرد: برای ساماندهی طرحهای نیمهتمام که مسئولیت اجرایی آنها با دولت است، دستگاه قضایی در راستای «احیای حقوق عامه»، آمادگی دارد با تهیه بستهای از شرح وظایف دستگاههای اجرایی، بر رعایت دقیق حقوق شهروندی نظارت کند و حمایتهای قانونی لازم را بهعمل آورد.
دستگاه قضایی کرمان پیشگام در رسیدگی به پروندههای مهم
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد نیز با تقدیر از عملکرد دادگستری استان کرمان بیان کرد: دادگستری استان کرمان در بسیاری از شاخصها حائز رتبههای برتر شده و در رسیدگی به پروندههای مهمی نظیر مبارزه با قاچاق سوخت، کارنامه درخشانی دارد.
بهنام سعیدی، افزود: روحیه جهادی و ایستادگی رئیس قوه قضاییه در تمامی ادوار، الگویی از صلابت در اجرای قانون است و امیدواریم با استقرار کامل فرماندهی انتظامی جنوب استان که ساختمان آن نیز آماده شده است، امنیت و خدمات عمومی بیش از پیش ارتقا یابد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر بینظیر بودن هماهنگی میان ارکان استان کرمان، تصریح کرد: موضوع مسکن افراد تحت پوشش بهزیستی و تعیین تکلیف تعاونیهای مسکن که باعث بلاتکلیفی شهروندان شده است، از مطالبات جدی مردم است که پیگیری قاطع دستگاه قضایی را میطلبد.
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