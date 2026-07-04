اعزام کاروان کهگیلویه و بویراحمد به تهران برای شرکت در مراسم امام شهید

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مصطفی مثنوی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده بیش از ۱۵ هزار نفر در قالب ۲ هزار و ۹۰۰ خودروی شخصی و ۳۳ دستگاه اتوبوس عازم تهران و قم خواهند شدند.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی یکی از ویژگیهای بارز مردم استان را حضور در تمام صحنه دانست و اظهار کرد: روحیه ولایتمداری از ابتدای پیروزی نهضت انقلاب به رهبری امام راحل تا امروز در همه لحظات و حوادث انقلاب موج میزند و مردم این استان همواره در کنار روحیه سلحشوری در دوران دفاع مقدس سالهای پس از جنگ و بازسازی کشور و همچنین در حوادث گوناگون ثابت کرده اند که وفادار به آرمانهای نظام و رهبری هستند.

فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: در طول بیش از ۱۲۰ شب گذشته از شهادت قائد شهید عظیم الشان انقلاب اسلامی مردم ما هم در کف خیابانها و هم در مبارزه با رژیم صهیونیستی و آمریکایی به ویژه در جنگ عظیم رمضان حضور حماسی خود را به نمایش گذاشتند و امروز نیز با دلهای پر از غم و اندوه و در اوج دلدادگی در مراسم تشییع و خاکسپاری امام شهید و سایر شهدای گرانقدر جنگ رمضان در تهران و قم حضور پیدا میکنند.

وی با اشاره به تمهیدات صورت گرفته برای اعزام زائران خاطرنشان کرد: بنا بر برآورد های انجام شده بیش از ۱۵ هزار نفر از خواهران و برادران استان در قالب ۲ هزار و ۹۰۰ خودروی شخصی و ۳۳ دستگاه اتوبوس عازم پایتخت خواهند شد که امروز مراسم بدرقه آنان در گلزار شهدای استان با حضور پرشور مردم برگزار شد.

سردار مثنوی با اشاره به خدمت رسانی قریب به ۶۰۰ خادم در طول این ۱۲۰ شب در بیش از ۲۸ نقطه استان خاطرنشان کرد: موکب های خدمت رسانی در مشهد مقدس نیز مستقر هستند.

وی در ادامه افزود: خادمین امام شهید در قالب ۳۹ موکب در مشهد مقدس حضور پیدا کرده اند که از امروز تا پایان مراسم خاکسپاری و روزهای پس از آن در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) به زائران امام رئوف و نیز تشییع کنندگان امام شهید خدمترسانی خواهند کرد.