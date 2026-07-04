به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد روز شنبه با والدراک لودوینگ یاینتسکه ویتاکر، وزیر امور خارجه جمهوری نیکاراگوئه که به نمایندگی از دولت این کشور برای شرکت در مراسم ادای احترام به مقام رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران آمده است، دیدار و گفت وگو کرد.

در این دیدار، دو طرف بر توسعه همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف اقتصادی از جمله نفت و انرژی تأکید کردند.

وزیر نفت در ابتدای این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر عظیم‌الشان شهید از حضور وزیر امور خارجه نیکاراگوئه و هیات همراه برای شرکت در مراسم بدرقه ایشان قدردانی کرد و افزود: در غم از دست دادن رهبری بزرگ و بی‌نظیر هستیم که تا آخرین لحظات عمر خود در برابر آنچه از سوی استکبار جهانی تحمیل شد، ایستاد.

وی بیان کرد: باورمان این است نه فقط جامعه مسلمان جهان، بلکه غیرمسلمانان آزاده جهان نیز به ایشان عشق می‌ورزند.

پاک‌نژاد با اشاره فرصت‌های طلایی سرمایه‌گذاری در ایران به‌ویژه در بخش انرژی، افزود: با توجه به نزدیکی روابط دو کشور دوست و همراه ایران و نیکاراگوئه در عرصه بین‌المللی، این تعاملات قابلیت گسترش دارند.