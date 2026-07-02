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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰

خدمات جایگاه‌های سوخت در مراسم تشییع رهبر شهید؛ ۴ خدمت رایگان

خدمات جایگاه‌های سوخت در مراسم تشییع رهبر شهید؛ ۴ خدمت رایگان

سخنگوی جایگاه‌های سوخت گفت: کارکنان جایگاه‌های سوخت همدلانه در ایام تشییع رهبر شهیدمان پای کارند، چهار خدمت نمازخانه، آب آشامیدنی، شارژ تلفن همراه و سرویس‌های بهداشت به زائران ارائه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور اظهار کرد: مالکان و کارکنان جایگاه‌های سوخت همدلانه در ایام تشییع رهبر شهیدمان پای کارند و در سراسر کشور خصوصا سه استان و راه‌ها مواصلاتی منتهی به مراسم تشییع چهار خدمت نمازخانه، آب آشامیدنی، شارژ تلفن همراه و سرویسهای بهداشتی را در کنار خدمت توزیع سوخت ارائه خواهند کرد و فراخور شرایط سعی در پذیرایی هم خواهند داشت.

کد مطلب 6877349
زهره آقاجانی

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