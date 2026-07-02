به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور اظهار کرد: مالکان و کارکنان جایگاه‌های سوخت همدلانه در ایام تشییع رهبر شهیدمان پای کارند و در سراسر کشور خصوصا سه استان و راه‌ها مواصلاتی منتهی به مراسم تشییع چهار خدمت نمازخانه، آب آشامیدنی، شارژ تلفن همراه و سرویسهای بهداشتی را در کنار خدمت توزیع سوخت ارائه خواهند کرد و فراخور شرایط سعی در پذیرایی هم خواهند داشت.