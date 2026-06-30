دعوت وزیر نفت از کارکنانش برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت نفت، محسن پاکنژاد وزیر نفت در نشست شورای معاونان وزارت نفت با بیان اینکه هفته پیشرو در کشور مراسم بزرگ و باشکوهی برگزار میشود که بار دیگر چشم جهانیان را خیره خواهد کرد، گفت: هفته آینده مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی خامنهای، با حضور سیل عظیمی از هموطنان کشور و مهمانان خارجی برگزار خواهد شد. مجموعه صنعت نفت نیز بهویژه در تهران تمهیدهایی برای برپایی هرچه باشکوهتر این مراسم خواهد داشت.
وی با بیان اینکه ستادی مرتبط با این موضوع در وزارت نفت تشکیل شده است تا بتوانیم خدمات جامع، کامل و مناسبی به زائران این مراسم ارائه دهیم، افزود: در این مراسم وزارت نفت و زیرمجموعهها تأمین سوخت، پشتیبانی و لجستیک و پذیرایی از شرکتکنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید را به عهده خواهند داشت.
پاکنژاد ضمن دعوت از کارکنان صنعت نفت برای حضور در آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب گفت: همه باید کمک و امکانات مورد نیاز را تأمین کنیم تا این مراسم بزرگ به بهترین و باشکوهترین شکل ممکن برگزار شود. کارکنان خدوم صنعت نفت نیز همانگونه که در زمینه تولید همیشه پای کار بوده و هستند و رهنمودهای رهبر شهید را سرلوحه کار خود قرار میدهند، بیشک در مراسم تشییع پیکر ایشان نیز حضور پررنگ و باشکوهی خواهند داشت.
وی تأکید کرد: با ارادت قلبی که مردم ایران به رهبر شهید خود دارند و احترامی که دنیا برای ایشان قائل است، بیشک حضور باشکوه گروههای مختلف مردم در این مراسم پاسخی دندانشکن به دشمنان انقلاب و جنایتکارانی است که در این مدت علیه کشور جنگ و اقدامهای خصمانهای انجام دادهاند.
بر اساس این گزارش، مراسم تشییع حضرت آیتالله العظمی خامنهای، رهبر شهید انقلاب اسلامی روزهای شنبه تا دوشنبه (۱۳ تا ۱۵ تیر) در استان تهران، روز سهشنبه (۱۶ تیر) در شهر مقدس قم و مراسم تدفین در حرم امامرضا(ع) نیز روز پنجشنبه (۱۸ تیر) برگزار میشود.
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