از خاطرات دیدار با رهبر شهید تا روایت وحدت در گلستان

خبرگزاری مهر، گروه استانها: علیاصغر طهماسبی هنوز خاطره دیدار خصوصی خود با رهبر شهید در سال ۱۳۷۴ را با جزئیات به یاد دارد؛ دیداری که به گفته وی با سه دعای پیاپی «انشاءالله عاقبتبهخیر شوید» از سوی رهبر شهید پایان یافت.
وی در گفتوگویی تفصیلی با خبرنگار مهر، علاوه بر روایت آن خاطره، از نگاه ویژه رهبر شهید به وحدت اقوام و مذاهب در گلستان، ظرفیتهای کمنظیر این استان و برنامهریزی گسترده دستگاههای اجرایی برای خدمترسانی به زائران مراسم تشییع سخن گفته است.
خاطرهای که پس از سه دهه همچنان زنده است
طهماسبی در ابتدای این گفتگو با تسلیت شهادت رهبر شهید به ملت ایران و جهان اسلام، اظهار کرد: در سالهای مختلف توفیق دیدار با رهبر شهید را داشتم، اما یکی از ماندگارترین خاطراتم مربوط به سفر ایشان به استان مازندران وقت در سال ۱۳۷۴ است.
وی افزود: پس از سخنرانی رهبر شهید در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و اقامه نماز، فرصتی فراهم شد تا به صورت خصوصی خدمت ایشان برسم. از ایشان خواستم برایم دعا کنند و رهبر شهید با همان نگاه مهربان و پدرانه، سه بار فرمودند: «انشاءالله عاقبتبهخیر شوید.»
استاندار گلستان ادامه داد: این جمله برای من یک سرمایه معنوی است و هر بار که به آن فکر میکنم، احساس میکنم مسئولیت خدمت به مردم سنگینتر از گذشته است.
وی با اشاره به دیدار دیگری در سال ۱۳۹۵ و همزمان با برگزاری اجلاسیه چهار هزار شهید گلستان گفت: در آن دیدار، رهبر شهید از خاطرات دوران تبعید خود در منطقه گرگان و دشت سخن گفتند و با محبت فراوان از مردم این خطه یاد کردند.
گلستان؛ الگویی که رهبر شهید از آن یاد کرد
استاندار گلستان افزود: یکی از مهمترین بخشهای سخنان رهبر شهید در آن دیدار، تأکید بر وحدت کمنظیر اقوام و مذاهب در گلستان بود؛ موضوعی که همواره برای ایشان اهمیت ویژهای داشت.
وی گفت: رهبر شهید اظهار کردند وحدتی که میان شیعه و سنی و اقوام مختلف در گلستان شکل گرفته، تنها یک الگو برای ایران نیست، بلکه میتواند الگویی برای جهان اسلام باشد.
طهماسبی خاطرنشان کرد: این سخنان برای همه مدیران استان یک مسئولیت مضاعف ایجاد میکند تا این سرمایه ارزشمند را حفظ و تقویت کنند.
ایران کوچک با تنوع اقوام و فرهنگها
استاندار گلستان با بیان اینکه گلستان را باید «ایران کوچک» نامید، اظهار کرد: کمتر استانی در کشور وجود دارد که چنین تنوعی از اقوام، فرهنگها و مذاهب را در خود جای داده باشد.
وی افزود: ترکمن، فارس، سیستانی، بلوچ، شاهرودی، خراسانی و دیگر اقوام سالهاست در کنار یکدیگر زندگی میکنند و این همزیستی، یکی از مهمترین ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی استان محسوب میشود.
طهماسبی ادامه داد: توسعه گلستان بدون اتکا به همین وحدت و همدلی ممکن نیست و خوشبختانه مردم استان در همه مقاطع حساس، همواره با حفظ انسجام و آرامش، پشتوانه نظام و انقلاب بودهاند.
وی همچنین از نقش نماینده ولیفقیه در گلستان در تقویت این فضای وحدتآفرین قدردانی کرد و گفت: آیتالله نورمفیدی طی دهههای گذشته همواره منادی وحدت، همدلی و گفتگوی میان اقوام و مذاهب بودهاند و امروز ثمره این نگاه را در آرامش استان مشاهده میکنیم.
همه ظرفیتهای استان برای خدمت به زائران بسیج شد
طهماسبی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید اظهار کرد: بلافاصله پس از ابلاغ دولت، ستاد عالی هماهنگی در گلستان تشکیل شد و دهها کمیته تخصصی فعالیت خود را آغاز کردند.
وی افزود: کمیتههای اسکان، حملونقل، امنیت، خدماترسانی، پشتیبانی و اطلاعرسانی از نخستین روزها فعال شدند تا کوچکترین خللی در خدمترسانی به زائران ایجاد نشود.
استاندار گلستان ادامه داد: بیش از دو هزار و ۲۰۰ کلاس درس برای اسکان زائران تجهیز شده و علاوه بر آن، مساجد، حسینیهها، تکایا، سالنهای ورزشی، مراکز امدادی هلالاحمر، هتلها، مهمانسراها و اقامتگاههای بومگردی نیز آماده پذیرش مسافران هستند.
وی گفت: برای رفاه زائران، تأمین غذای گرم نیز پیشبینی شده و همه امکانات استان در اختیار مردم قرار گرفته است.
از ناوگان حملونقل تا موکب گلستان در تهران
استاندار گلستان با بیان اینکه همه دستگاهها در آمادهباش کامل قرار دارند، گفت: ظرفیت ناوگان حملونقل عمومی استان برای اعزام زائران بسیج شده و در کنار آن، سفر با خودروهای شخصی نیز مدیریت و اطلاعرسانی میشود.
وی افزود: موکب استان گلستان در تهران با همکاری استانداری، سپاه پاسداران و نیروهای مردمی مستقر شده تا خدمات راهنمایی، اسکان و پشتیبانی لازم را به زائران گلستانی ارائه کند.
طهماسبی خاطرنشان کرد: فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهیاران و موکبداران از غرب تا شرق گلستان نیز برای استقبال و خدمترسانی به زائران در آمادهباش کامل قرار دارند.
وحدت؛ مهمترین سرمایه برای آینده گلستان
استاندار گلستان در بخش دیگری از این گفتگو تأکید کرد: اگر امروز گلستان در امنیت، آرامش و همزیستی مسالمتآمیز میان اقوام شناخته میشود، نتیجه سالها تلاش علما، بزرگان، ریشسفیدان و همراهی مردم استان است.
وی افزود: این وحدت باید برای نسلهای آینده نیز حفظ شود، زیرا توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بدون سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی امکانپذیر نخواهد بود.
طهماسبی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ انسجام ملی هستیم و مردم گلستان بارها نشان دادهاند که در بزنگاههای تاریخی، با وحدت و همدلی از آرمانهای انقلاب اسلامی دفاع کردهاند.
راه رهبر شهید ادامه خواهد داشت
استاندار گلستان با تأکید بر اینکه راه رهبر شهید با وحدت مردم ادامه خواهد یافت، اظهار کرد: امیدواریم با حفظ همدلی، وفاق و انسجام میان مردم، بتوانیم گلستانی آبادتر، توسعهیافتهتر و در شأن مردم نجیب این استان بسازیم و خدمتگزاری صادق برای آنان باشیم.
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