اعزام ۴ تانکر آبرسانی آبفای کهگیلویه و بویراحمد به تهران و قم 

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رضایی اظهار کرد: با هماهنگیهای انجامشده با شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و در راستای مشارکت در برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم، ۴ دستگاه تانکر آبرسانی مجهز از سوی آبفای کهگیلویه و بویراحمد به تهران و قم اعزام شده است.
وی افزود: این تانکرها با هدف تأمین پایدار آب شرب در محلهای پیشبینیشده برای حضور گسترده عزاداران مستقر خواهند شد و تمامی مراحل آمادهسازی، ضدعفونی و پلمب آنها مطابق با ضوابط و الزامات بهداشتی و تحت نظارت تیمهای کنترل کیفیت آب و حراست انجام شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به آمادگی کامل نیروهای عملیاتی این شرکت تصریح کرد: همزمان با استقرار تانکرها در محل برگزاری مراسم، گروههای عملیاتی و فنی نیز در محل حضور خواهند داشت تا خدماترسانی به سوگواران با بالاترین سطح کیفیت و بدون وقفه انجام شود.
رضایی اضافه کرد: حضور در آیین تشییع و بدرقه قائد شهید انقلاب، فرصتی برای تجلیل از سالها مجاهدت، ایثار و تلاشهای ایشان در مسیر اعتلای اسلام، عزت ایران اسلامی و دفاع از آرمانهای انقلاب است.
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