علی ولایتی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به همزمانی بخشی از برنامه‌های آیین نخستین قیام مردم سیستان با مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید، برنامه‌ریزی شده است تا در صورت فراهم بودن شرایط، در مراسم مشهد مقدس نیز به این واقعه تاریخی اشاره شود.

فرماندار شهرستان زابل با اشاره به تقارن آیین نخستین قیام مردم سیستان به خونخواهی حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید، این همزمانی را فرصتی برای معرفی پیشینه تاریخی ولایت‌مداری مردم سیستان عنوان کرد.

وی افزود: هدف از این اقدام، معرفی هرچه بیشتر نخستین قیام مردم سیستان در خونخواهی حضرت سیدالشهدا (ع)، تبیین پیشینه ولایتمداری این دیار و آشنایی مردم ایران با نقش تاریخی سیستان در دفاع از ولایت و اهل‌بیت (ع) است.

حضور گسترده مردم سیستان در این مراسم، در کنار تلاش برای معرفی نخستین قیام خونخواهی امام حسین (ع)، بار دیگر پیوند عمیق هویت تاریخی، دینی و انقلابی این خطه با فرهنگ ولایت را به نمایش می‌گذارد؛ پیوندی که در بزنگاه‌های مهم تاریخ معاصر نیز همواره با حضور پرشور و وفادارانه مردم این منطقه جلوه‌گر شده است.