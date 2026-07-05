به گزارش خبرنگار مهر، روح الله جهانتیغ صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از مرکز سی تی اسکن زهک، گفت: فعال سازی این مرکز یکی از دغدغه های مردم منطقه بود که سرانجام با پیگیری مستمر و رایزنیهای نمایندگان مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی به نتیجه رسید و این گام مهم در ارتقای خدمات درمانی و کاهش دغدغههای بیماران به زودی برداشته خواهد شد.
فرماندار زهک بیان کرد: با راهاندازی بخش سیتیاسکن، بیماران دیگر برای انجام این خدمات تخصصی ناچار به مراجعه به سایر شهرستانها نخواهند بود و این دسترسی سریعتر به امکانات تشخیصی علاوه بر تسریع روند درمان، کاهش هزینههای جانبی درمانی را نیز در بر خواهد داشت.
جهانتیغ به انجام برنامه ریزی های لازم برای ارتقا شاخص های درمانی شهرستان اشاره کرد و گفت: بهرهبرداری از این مرکز، تنها بخشی از برنامههای شهرستان برای توسعه زیرساختهای درمانی است و این نشاندهنده توجه ویژه به دغدغه ها و مطالبات مردمی است که با هدف رفاه حال شهروندان محقق شده است.
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