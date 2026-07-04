https://mehrnews.com/x3ctVJ ۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۴:۲۴ کد مطلب 6878654 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۴:۲۴ ۱۲۴ شب عهد مقاومت در «زابل» زابل- مردم زابل در صد و بیست و چهارمین شب از شهادت قائد امت اجتماع با شکوهی را برگزار کردند. دریافت 25 MB کد مطلب 6878654 کپی شد مطالب مرتبط طوفان با سرعت ۱۲۶ کیلومتر بر ساعت همچنان در زابل می تازد اعزام زائران زابلی به مراسم تشییع رهبر شهید آیین ملی نخستین قیام به خونخواهی امام حسین(ع) در زابل برگزار میشود ولایتمداری سیستان؛ روایتی که در مراسم تشییع رهبر شهید بازخوانی میشود طوفان همچنان در زابل می تازد؛ وزش باد با سرعت ۱۱۹ کیلومتر بر ساعت راهپیمایی خونخواهی سیستان با کفن و پرچمهای سرخ؛ همزمان با تشییع رهبر برچسبها شهرستان زابل تجمع مردمی اجتماع مردمی
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