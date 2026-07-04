حجتالاسلام والمسلمین جانعلی ظریف صیادی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: امسال مراسم نخستین قیام به خونخواهی امام حسین علیه السلام با توجه به تقارن با آیین تشییع و تدفین «امام شهید» با تفاوتهایی نسبت به سالهای گذشته برگزار خواهد شد.
دبیر برگزاری آیین ملی «نخستین قیام» در سیستان و رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زابل با اشاره به تغییر شیوه برگزاری این مراسم بیان کرد: با توجه به شرایط موجود، مراسم امسال به صورت کاروان و راهپیمایی خونخواهی برگزار میشود؛ برنامهای که در سالهای گذشته نیز با هدف نمایش پیشگامی مردم سیستان در خونخواهی حضرت سیدالشهدا (ع) اجرا شده است.
وی تصریح کرد: این راهپیمایی از میدان پیامبر اعظم (ص) تا چهارراه شهدا برگزار خواهد شد و شرکتکنندگان با پوشیدن کفن و در دست داشتن پرچمهای سرخ مزین به شعارهای «یالثارات الحسین» و «یالثارات الخامنهای» در این آیین حضور خواهند یافت.
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