پیش بینی باران و رعدوبرق پراکنده برای زنجان از یکشنبه

محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین خروجی مدل‌های عددی پیش‌بینی هواشناسی، اظهار داشت: الگوهای جوی حاکم بر استان طی اغلب روزهای هفته جاری بیانگر استقرار شرایط پایدار است و در این بازه زمانی، آسمان استان صاف تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود که در ساعات بعدازظهر به‌ویژه در مناطق بادخیز، با وزش باد همراه خواهد شد.

وی با بیان اینکه تا روز سه‌شنبه تغییر محسوسی در ستون دما رخ نمی‌دهد، تصریح کرد: میانگین دمای روزانه در محدوده نرمال قرار دارد و نوسانات دمایی چشمگیری در برنامه پیش‌بینی لحاظ نشده است؛ اما از اواخر روز سه‌شنبه تا پایان هفته، شاهد افزایش نسبی دما در سطح استان خواهیم بود که می‌تواند محسوس‌تر باشد.

رحمان‌نیا در بخش مهم‌ترین هشدار این پیش‌بینی، با اشاره به ناپایداری موقتی فردا (یکشنبه) خاطرنشان کرد: از ساعات بعدازظهر فردا، با نفوذ موج ضعیف و میانی‌تراز به منطقه، افزایش ابر در بیشتر نقاط استان رخ می‌دهد و در برخی مناطق مستعد، به‌ویژه ارتفاعات و دامنه‌های شمالی و غربی، شاهد بارش‌های رگباری ضعیف و پراکنده و احتمالاً رعدوبرق خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان در تشریح مخاطرات این سامانه بارشی اضافه کرد: با توجه به ماهیت رگباری و لحظه‌ای این بارش‌ها، احتمال تشکیل روان‌آب موقت و آبگرفتگی معابر به‌صورت نقطه‌ای وجود دارد؛ بنابراین به کشاورزان، عشایر و مسافران توصیه می‌شود از اسکان و تردد در بستر مسیل‌ها و حاشیه رودخانه‌های فصلی در ساعات بعدازظهر فردا خودداری کنند.

وی با تأکید بر ثبات نسبی جوی از روز دوشنبه تا جمعه، گفت: از اواسط هفته، روند افزایش دما به‌تدریج آغاز می‌شود و پیش‌بینی می‌شود روزهای پایانی هفته هوای گرم‌تری را نسبت به روزهای ابتدایی تجربه کنیم.