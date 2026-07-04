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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۸

اینچه‌برون با ۳۹ درجه گرم‌ترین نقطه گلستان شد

اینچه‌برون با ۳۹ درجه گرم‌ترین نقطه گلستان شد

گرگان- بر اساس داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی گلستان، اینچه‌برون با ثبت دمای ۳۹ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و کلاله با ۱۷ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین شهرستان استان در شبانه‌روز گذشته بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، طی گزارش دمایی ایستگاه‌های هواشناسی گلستان در روز شنبه ۱۳ تیرماه، بیشینه دمای هوا در اینچه‌برون و آق‌قلا به ترتیب ۳۹ و ۳۹ درجه سانتی‌گراد ثبت شد و اینچه‌برون عنوان گرم‌ترین نقطه استان را به خود اختصاص داد.

بر اساس این گزارش، کلاله، گنبدکاووس و علی‌آبادکتول با ثبت کمینه دمای ۱۷ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین مناطق گلستان بودند.

در همین مدت، بیشینه دمای گرگان ۳۷، مراوه‌تپه ۳۷، هاشم‌آباد ۳۶، گنبدکاووس، کلاله و علی‌آبادکتول ۳۵، مینودشت و بندرگز ۳۴، بندرترکمن و پارک ملی گلستان ۳۳ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.

کد مطلب 6879428

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