به گزارش خبرنگار مهر، طی گزارش دمایی ایستگاههای هواشناسی گلستان در روز شنبه ۱۳ تیرماه، بیشینه دمای هوا در اینچهبرون و آققلا به ترتیب ۳۹ و ۳۹ درجه سانتیگراد ثبت شد و اینچهبرون عنوان گرمترین نقطه استان را به خود اختصاص داد.
بر اساس این گزارش، کلاله، گنبدکاووس و علیآبادکتول با ثبت کمینه دمای ۱۷ درجه سانتیگراد، خنکترین مناطق گلستان بودند.
در همین مدت، بیشینه دمای گرگان ۳۷، مراوهتپه ۳۷، هاشمآباد ۳۶، گنبدکاووس، کلاله و علیآبادکتول ۳۵، مینودشت و بندرگز ۳۴، بندرترکمن و پارک ملی گلستان ۳۳ درجه سانتیگراد ثبت شد.
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