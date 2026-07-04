به گزارش خبرنگار مهر، طی گزارش دمایی ایستگاه‌های هواشناسی گلستان در روز شنبه ۱۳ تیرماه، بیشینه دمای هوا در اینچه‌برون و آق‌قلا به ترتیب ۳۹ و ۳۹ درجه سانتی‌گراد ثبت شد و اینچه‌برون عنوان گرم‌ترین نقطه استان را به خود اختصاص داد.

بر اساس این گزارش، کلاله، گنبدکاووس و علی‌آبادکتول با ثبت کمینه دمای ۱۷ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین مناطق گلستان بودند.

در همین مدت، بیشینه دمای گرگان ۳۷، مراوه‌تپه ۳۷، هاشم‌آباد ۳۶، گنبدکاووس، کلاله و علی‌آبادکتول ۳۵، مینودشت و بندرگز ۳۴، بندرترکمن و پارک ملی گلستان ۳۳ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.