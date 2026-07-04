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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۱

برخورد با عاملان ترور رهبر شهید ارتباطی به مذاکرات ندارد

برخورد با عاملان ترور رهبر شهید ارتباطی به مذاکرات ندارد

برادر رهبر شهید انقلاب گفت: با عاملین ترور رهبر شهید باید برخورد لازم صورت گیرد؛ این مسأله ارتباطی با مذاکرات ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدهادی خامنه‌ای برادر رهبر شهید انقلاب، با اشاره به شهادت رهبر انقلاب، گفت: هنوز نتوانستم این موضوع را هضم کنم. ما هم آن خبر را مانند دیگر مردم شنیدیم و اطلاع ویژه‌ای نداشتیم؛ در سحر ۱۰ اسفند در حال آماده‌شدن برای خواندن نماز صبح بودیم که این خبر وحشتناک را شنیدیم‌.

وی افزود: این اتفاقی بسیار بی‌سابقه در جهان بود و هنوز معلوم‌ نیست که ما چگونه باید با عاملین آن برخورد کنیم. این مسأله ارتباطی با مذاکرات ندارد و حتما باید برخورد لازم صورت گیرد.

کد مطلب 6879029
نفیسه عبدالهی

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