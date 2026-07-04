به گزارش خبرنگار مهر، بهادر اسدی ظهر شنبه در آئین افتتاح هیئت صلح مسجدالنبی شهرک بعثت سنندج اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه‌های عملیاتی قوه قضاییه و تحقق اهداف ستاد صبر معاونت حل اختلاف دادگستری استان کردستان، این هیأت افتتاح شده است.

معاون حل اختلاف دادگستری استان کردستان با اشاره به استقبال هیئت امنای مسجد از تشکیل این هیئت، گفت: اعضای هیئت امنا این اقدام را گامی مؤثر در توسعه فرهنگ صلح و سازش، تقویت همدلی و افزایش مشارکت‌های مردمی در حل‌وفصل اختلافات دانستند و آمادگی خود را برای همکاری در اجرای این مأموریت‌ها اعلام کردند.

اسدی ادامه داد: با افتتاح هیئت صلح مسجد النبی(ص) شهرک بعثت، تعداد هیئت‌های صلح استان کردستان به ۸۵ مورد رسید و توسعه این هیئت‌ها در چارچوب برنامه‌های عملیاتی ستاد صبر با هدف ترویج فرهنگ صلح و سازش، تقویت سرمایه اجتماعی، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و پیشگیری و کاهش اختلافات و جرایم در سطح جامعه با جدیت دنبال می‌شود.

در این مراسم، احکام صلح‌یاری اعضای هیئت صلح به آنان اعطا شد و همچنین وظایف، نحوه همکاری و مأموریت‌های این هیئت به منظور بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های مردمی در حل‌وفصل اختلافات تشریح و تبیین شد.