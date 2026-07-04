آمادگی بانک مسکن خراسان رضوی برای میزبانی از زائران رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا، حسن نوروزی در این راستا اظهار کرد: با توجه به برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید والامقام انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای(ره) در مشهد مقدس، برنامهریزیهای گستردهای صورت گرفته است تا از تمامی ظرفیتهای موجود برای میزبانی شایسته از زائران استفاده شود.
وی در ادامه به محورهای اصلی اقدامات بانک مسکن اشاره کرد و افزود: از مهمترین اقدامات انجام شده، مشارکت در برپایی موکب مشترک کمیسیون هماهنگی بانکهای استان در مشهد مقدس و چند شهرستان منتخب، تخصیص ۱۵ واحد اقامتی با هماهنگی استانداری و همچنین کمک به تأمین خودرو برای تردد زائران است.
مدیر شعب بانک مسکن خراسان رضوی همچنین با تأکید بر ارائه خدمات مطلوب به مشتریان گفت: تمامی شعب استان آماده ارائه خدمات در راستای اجرای برنامههای اعلامی هستند.
وی افزود: لازم به ذکر است که در جلسات نظارتی، بر اطمینان از سرویسدهی مطلوب و بیوقفه دستگاههای خودپرداز تأکید ویژه صورت گرفته و علاوه بر این، ساختمانهای بانک نیز در سوگ رهبر شهید سیاهپوش شدهاند.
نوروزی در پایان با اشاره به استقبال کارکنان و خانوادههای آنان جهت خدمت به زوار و حضور در مواکب گفت: خانواده انقلابی بانک مسکن استان خراسان رضوی با حضور پرشور در این مراسم، ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهید گرانقدر، مراتب تجدید میثاق خود را با آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی اعلام میدارند.
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