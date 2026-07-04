مشهد در آماده باش کامل برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا قلندرشریف در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد که در تالار شهر برگزار شد، اظهار کرد: ما ایام سختی را پشت سر گذاشتیم و در این مدت، ملت ایران شایسته بعثت شدند.

شهردار مشهد با بیان اینکه براساس آموزه‌های رهبر کبیر انقلاب، مردم پیشران همه حوزه‌های نظام اسلامی هستند، افزود: مردم این بار سنگین را تا امروز به دوش کشیده‌اند و این پرچم را به حضرت حجت(عج) تحویل خواهند داد.

وی با اشاره به شهادت رهبر شهید انقلاب، گفت: تلخ‌ترین واقعه، خبر شهادت ایشان بود، اما این خون عظیم موجب بعثت مردم شد و دشمن را در عرصه‌های مختلف شکست داد. سال ۱۴۰۴ نقطه عطفی در تاریخ نظام اسلامی است و ایران اسلامی پس از این مقطع با گذشته قابل مقایسه نخواهد بود.

قلندرشریف با تشریح اقدامات انجام‌شده برای برگزاری مراسم تشییع در مشهد افزود: در استان، ستاد برگزاری مراسم به ریاست استاندار و با هفت کارگروه و ۳۲ کمیته تشکیل شده که شهرداری مسئولیت کمیته خدمات شهری را بر عهده دارد. همچنین از فروردین‌ماه و هم‌زمان با مطرح شدن احتمال تشییع پیکر امام شهید و خانواده ایشان در مشهد، شهرداری نیز ستاد ویژه‌ای با ۹ کمیته تخصصی تشکیل داد و بیش از یک ماه و نیم است که این کمیته‌ها به‌صورت روزانه جلسات هماهنگی برگزار می‌کنند.

شهردار مشهد ادامه داد: مکاتبات متعددی با دستگاه‌های مختلف انجام شده، پنج جلسه ستاد برگزار کرده‌ایم و جلسات همچنان به‌صورت مستمر ادامه دارد. خوشبختانه همراهی و همدلی بسیار خوبی میان دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم وجود دارد.

وی با تأکید بر اینکه مشهد میزبان یکی از ماندگارترین و بزرگ‌ترین رویدادهای تاریخ خود خواهد بود، گفت: در سراسر شهر شاهد رستاخیز حضور مردم خواهیم بود. مسیر اصلی تشییع در بلوار فرودگاه پیش‌بینی شده و تأکید بر این است که مراسم تا حرم مطهر رضوی ادامه یابد. اجرای مراسم بر عهده سپاه امام رضا(ع) است و شهرداری مسئولیت پشتیبانی و خدمات شهری را بر عهده دارد.

قلندرشریف خاطرنشان کرد: بیش از دو هفته است که تمام امکانات شهر و کارویژه اصلی ما برگزاری مطلوب، ارزنده و باشکوه مراسم تشییع است. بار اصلی خدمات این مراسم و حتی کمک به سایر دستگاه‌ها بر دوش شهرداری قرار دارد و این را برای خود افتخار می‌دانیم. در همین راستا، عملیات جمع‌آوری نرده‌های خیابان امام رضا(ع) و ایمن‌سازی این مسیر نیز در حال انجام است.