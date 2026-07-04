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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

سقوط از ارتفاع در بندرعباس دو مصدوم برجا گذاشت

سقوط از ارتفاع در بندرعباس دو مصدوم برجا گذاشت

بندرعباس - رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس از مصدومیت دو نفر بر اثر سقوط از ارتفاع در محدوده چهارراه فاطمیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین لیاقت از وقوع حادثه سقوط از ارتفاع در محدوده چهارراه فاطمیه این شهر خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی اعلام حادثه سقوط از ارتفاع در یک ساختمان واقع در محدوده چهارراه فاطمیه نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی به محل اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس، افزود: آتش‌نشانان پس از حضور در محل ضمن ایمن‌سازی محیط حادثه، اقدامات لازم برای امدادرسانی را انجام داده و دو مصدوم این حادثه را برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.

لیاقت علت وقوع این حادثه را سهل‌انگاری و بی‌احتیاطی اعلام کرد و از شهروندان خواست هنگام کار در ارتفاع نکات ایمنی را رعایت کنند تا از بروز حوادث مشابه پیشگیری شود.

کد مطلب 6879082

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