به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین لیاقت، اظهار کرد: بامداد سه‌شنبه پس از اعلام وقوع آتش‌سوزی یک دستگاه خودروی سواری در شهرک سجادیه بندرعباس، نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره ۴ سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس در کمترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شدند.



رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس، افزود: آتش‌نشانان بلافاصله عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و با اقدام سریع و حرفه‌ای موفق به مهار کامل آتش و جلوگیری از گسترش آن به سایر بخش‌های خودرو و محیط اطراف شدند.



وی با بیان اینکه این حادثه هیچ‌گونه مصدوم یا تلفات جانی نداشت، تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های اولیه کارشناسان اتصال در سیستم برق خودرو علت احتمالی وقوع این آتش‌سوزی بوده و بررسی‌های تکمیلی در این خصوص ادامه دارد.



لیاقت با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در نگهداری خودروها، خاطرنشان کرد: انجام سرویس‌های دوره‌ای، بازبینی سیستم برق و رفع ایرادهای فنی می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از بروز حوادث مشابه داشته باشد.



رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حادثه، ضمن حفظ آرامش مراتب را از طریق سامانه ۱۲۵ به آتش‌نشانی اطلاع دهند تا نیروهای امدادی در سریع‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شوند.